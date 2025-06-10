Karabük haber: Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Z.T.K. ile yolcular Y.M. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (KEAH) kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.