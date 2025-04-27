Karabük haberleri: 5000 Evler'e yeni kreş müjdesi

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde 100 öğrenci kapasiteli yeni bir kreş yapımı için Karçimsa ve Bey Çimento Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Soner Özbey ile protokol imzalandı.





Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve iş insanı Soner Özbey arasında imzalanan protokolle başlatılan proje, bölgedeki okul öncesi eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlayacak.





Tamamlandığında modern sınıflar, oyun alanları ve güvenli eğitim ortamları ile donatılacak kreş, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen bir yapı olacak.





Karabük Belediyesi, daha önce Ergenekon Mahallesi'nde temeli atılan ve yapımına devam edilen Melike Yeşilyurt Kreşi ile birlikte, okul öncesi eğitimde şehir genelinde güçlü bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.





Protokol imza töreninde konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan ÇETİNKAYA, geleceğin teminatı çocuklar için şehre modern eğitim yuvaları kazandırdıklarını belirterek, "Eğitime verdiği bu kıymetli destek için hayırsever iş insanı Sayın Soner Özbey'e teşekkür ediyorum. Karabük'ü çocuklarımız için daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz," dedi.



