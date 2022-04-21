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Gündem Bir kenti tedirgin eden olay Hepsi hastaneye kaldırıldı
KARABÜK

Bir kenti tedirgin eden olay: Hepsi hastaneye kaldırıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu.

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Haber Merkezi İHA
Karabük haberleri: İftar yapan fırıncılar gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırıldı
İftar yapan fırıncılar gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırıldı.

Safranbolu Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.

İHA

Safranbolu Devlet Hastanesi’ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 24 kişi tedavi altına alındı.

İHA

Yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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