Ormanlık alanda bir anda gözden kayboldu: Down sendromlu Emine için seferberlik

İlçeye bağlı Sarıçiçek Dağı’nda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan yabancı uyruklu 17 yaşındaki down sendromlu Emine Dandal (17) 3 gün önce annesi su doldurduğu sırada bir anda ortadan kayboldu.
Kızının ‘Anne’ diye bağırdığını duyan anne Ayush Dandal, geri döndüğünde kızını göremeyince etrafta aramaya başladı.
GÜNDEM
3 gündür kayıp olan Miraç için seferber oldular: Evler ve ahırlar da aranıyor
Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için 2 kilometre koşarak Sarıçiçek gölünün kenarında piknik yapan bir aileden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri seferber edilmişti.
HAYAT
Uludağ’da kaybolan 4 arkadaş 6 saat sonra bulundu
Yağmur altında aramalar sürüyor
Gece geç saatlere kadar kilometrelerce alanın tarandığı bölgede Jandarma ve AFAD ekiplerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nın Labrador cinsi Taç isimli iz takip köpeğide destek veriyor. Yağan yağmura rağmen ormanlık alanda devam eden aramalarda 3 gündür bir ize rastlanmadı.
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Küçükçekmece'de babası ile birlikte gezerken ortadan kaybolan 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Taha Yiğit'ten o günden beri haber alınamıyor.
İddiaya göre babası ile bir müddet dışarıda dolaştıktan sonra eve dönecekleri sırada babasının yanından koşarak uzaklaşan Taha, gözden kayboldu. Baba Engin Yiğit tüm aramalarına rağmen Taha'yı bulamayınca polise gitti. Polis kaybolan Taha için arama çalışması başlattı.
Ailenin bildirmesi üzerine polis ekipleri genci bulabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Taha'nın, kaybolduğu günün akşamında Başakşehir'de bir lokantaya girdiği ve orada yemek yediği işyerinin güvenlik kamerasından tespit edildi.
Görgü tanıkları Taha'yı Başakşehir'de dolaşırken gördüklerini söyleseler de henüz Taha'nın izine rastlanamadı. Bir sonraki gün ise Arnavutköy'de bir şantiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Taha'nın şantiyenin önünden yürüyerek geçtiği görülüyor.
Polisi arayan bir vatandaşın dün Taha'yı Arnavutköy'de ormanlık alanda gördüğünü söylemesi üzerine polis, jandarma ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu. Yoğun yağmura ve havanın kararmasına rağmen ekipler, ormanlık alanı baştan sona tarayarak Taha'ya ait bir iz bulmaya çalıştı. Ellerinde fenerlerle ormanlık alanda arama yapan ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi. Bunun üzerine ekipler gelen başka ihbarları değerlendirmek için ormanlık alandan ayrıldı.
14 gündür kayıp olan Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, “20 Nisan Pazartesi günü Taha babasıyla Küçükçekmece'de gezerken eve giriş esnasında kaçmış. Otizmlilerde böyle bir davranış problemi sergilenebiliyor. O gün polise başvurduk, o günden beri arıyoruz. Arkadaşlar, gönüllüler, arama gönüllüleri ile birlikte arıyoruz fakat henüz hiçbir izine rastlayamadık.
Kaçtığı günü akşam Başakşehir'de bir lokantada görüldü. Ertesi gün Arnavutköy Habipler yolunda görüldü. Bugün burada görüldüğüne dair bir haber aldık. Umutlandırdı bu bizi, baya bir umutlandık. Şu anda aranıyor. Allah kimseye yaşatmasın, çok üzücü, gecemizi gündüzümüze kattık, arama gönüllüleri var, polis ekipleri ile birlikte aradık dedi.
Taha'yı görenlere seslenen anne Hülya Yiğit, “Ellerini vicdanlarına götürsünler, herkesin evladı vardır illaki Taha'yı biraz daha dikkat ederek, anında haber versinler, ihbar etsinler 155 veya benim numaramı arasınlar. Bir anne neler yaşıyor? Yemiyor, içemiyor, uyuyamıyor yapacakları bir polise ihbar etmek. Artık rica ediyorum 14 gün oldu. Artık tükendik bittik. Her günümüz inanın böyle geçiyor. Şu anda yağmur yağıyor, soğuk. Evladım şu anda nerede, ne yapıyor? İçim parçalanıyor, yağmur yağdıkça ben mahvoluyorum, gök gürledikçe. Lütfen diyorum lütfen duyarlı olun şeklinde konuştu.
14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama: Kaybolduğu gün güvenlik kamerasında
İstanbul'da 20 Nisan günü babası ile gezerken bir anda ortadan kaybolan otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 18 yaşındaki gençten 14 gündür haber alınamıyor. Arnavutköy'de ormanlık alanda Taha için arama yapıldı.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi Karaburun plajı yakınlarındaki küçükbaş hayvanların olduğu ağaçlık alanda dedesi Halil Camız’la birlikte çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız’dan öğlen saatlerinden itibaren haber alınamadı.
Dedesinin tesadüfen yoldan geçen jandarma ekibine haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanısıra, Konya il merkezinden sevk edilen komando ve AFAD ekipleri de destek verdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ile belediye zabıta ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.
Ekipler, kız çocuğunun görüldüğü belirtilen dere kenarında arama çalışmalarını yoğunlaştırırken, komando ekipleri ise açık alanların yanısıra bölgeye yakın dağlık alanlarda da arama gerçekleştirdi. Beyşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de Karaburun plajı çevresinde arama çalışması yürüttü.
Akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında gece görüş özelliğine sahip dronla da havadan arama çalışmaları yürütüldü. Bu arada, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında jandarma yetkililerinden bilgi aldı.
Dede Halil Camız yaptığı açıklamada, kayıp torunuyla sabah saatlerinde birlikte oturduklarını anlatarak, “Daha sonra yatacağımı söyleyerek uyudum. Öğlen uykudan kalktıktan sonra ise ağılda bulamadım. Bir arkadaşımı telefonla arayarak haber verdim. O esnada yol kenarından geçen jandarma devriyesine de torunumun kaybolduğunu bildirdim dedi.
Arama çalışmaları sürerken akşam saatlerine doğru bölgeye gelen baba Mehmet Camız ise, kayıp çocuğuyla dün beraber olduğunu belirterek, Üç çocuğum var. Babamla beraber kalırlardı. Babam öğlen saatleri civarlarında yatmış, daha sonra kalkmış. O zaman çocuğu bulamamış. Ben ise Toroslar’da hayvanların başında idim. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. Kızım çok akıllı bir kızdı...
Bilmiyorum, saat 15.00 gibi gören bir kişi olmuş onu. Bu ihtimale karşı bir şey diyemiyorum kaçırılmış olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ben annesiyle beraberdim Antalya bölgesinde Toroslar bölgesindeydik. Ben oradan geliyorum, yaklaşık 8 saattir aranıyor. İnşallah sağ selamet bulunur. Bölgeyi çok iyi biliyordu. Biz Manavgat Yeniköy’de yaşıyoruz, 5 yıldır da bu bölgeye geliyorduk şeklinde konuştu.
Öte yandan, havanın kararmasının ardından arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarına sabah saat 06.00’dan itibaren günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden devam edileceği öğrenildi.
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dağlık alanda kayıp olan 11 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor. Dedesiyle birlikte küçükbaş hayvanların bulunduğu bölgede kalan 11 yaşındaki yörük kızı Kıymet Camız, Jandarma, AFAD ve komando ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında bulunamazken, aramalara sabah devam edilecek.