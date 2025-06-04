Karabük haberleri: Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı kazada Turhan Karayakalı (58) yaşamını yitirirken, Z.K. (60), N.K., A.Ç., Ü.B., S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43), Y.B.A. (18) ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.