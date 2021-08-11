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KARABÜK

Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Faciadan dönüldü

Karabük-Yenice karayolu etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken, o sırada bölgeden bir araç geçmemesi faciayı engelledi.

Haber Merkezi İHA
Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Faciadan dönüldü
Karabük-Yenice karayolunda heyelan

Karabük-Yenice karayolu Taş Ocağı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası kopan kayalar yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Olayın gerçekleştiği anda herhangi bir aracın geçmemesi faciayı engelledi. Çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol sonrası çok sayıda araç uzun kuyruklar oluştururken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Karabük ve Yenice ilçelerinden karayolunun açılması için ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Öte yandan kaya parçalarının düşmeye devam ettiği ve tehlike oluşturduğu, bu yüzden çalışmaların yarın sabah başlayacağı öğrenildi.

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