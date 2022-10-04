Gündem Karabükte 500 dekar alanda ekimi yapılan ve 135 TLden alımı yapılan çeltiğin hasadı başladı
KARABÜK

Karabük’te 500 dekar alanda ekimi yapılan ve 13.5 TL’den alımı yapılan çeltiğin hasadı başladı

Üreticilerin ’beyaz altın’ olarak nitelendirdiği çeltik, yoğun mesai harcanarak 180 günlük serüvenin ardından hasadı başladı. Hasadın 12 gün gecikmeli başladığını belirten çeltik yetiştiricisi Halit Gömeç, 200 ton civarında ürün beklediklerini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
​Karabük’te 500 dekar alanda ekimi yapılan ve 13.5 TL’den alımı yapılan çeltiğin hasadı başladı
Beyaz altın olarak adlandırılan çeltiğin hasadı başladı.

Karabük’ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç ve kardeşleri tarafından Cemaller köyü 106 bölgesinde 320 dekar alanda ekilen çeltikte yaptıkları hasadı römorklara yükleyerek kömürle çalışan kurutma makinelerine getiriyor. Hasat edilen çeltikler, nem oranlarının uygun seviyeye düşürülmesi açısından 60 derecelik ısıyla ’tahıl kurutma ve temizleme makinesi’ ile yapılıyor.

Gömeç, hasat edilen çeltiğin ilk önce kurutmaya götürüldüğünü ifade ederek, “Şuanda bu 26-27 nem. 15 neme düşürene kadar kurutma makinesinde kuruyacak ondan sonra ihtiyaca göre pirinç yaptırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasadın yaklaşık 20 gün süreceğini kaydeden Gömeç, “Yağışlar olmadan 3-5 saat içerisinde kurutmayı doldurabilecek şekilde ara ara hasat ediyoruz” dedi.
Geçen yıl 4 TL olan çeltiğin fiyatının bu yıl 12.5-13.5 TL arasında satıldığını aktaran Gömeç, “Allah razı olsun hükümetimizden ve devletimizden. Bu fiyatı beklemiyordum. Güzel fiyat verdiler. Allah bereket versin. Çiftçi ürününü değerli bir şekilde satabildikten sonra, bir sonraki yıl toprağı işleyip yeniden ekebiliyor” diye konuştu.

Mühendis iki kardeş çiftlik kurup hayallerini gerçekleştirdi: Türk gençlerini köylere çiftçilik yapmaya davet ediyoruz kendi işinizin patronu olun
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Orman mühendisi kardeşler Eyüp ile Hamza Gülseven de çiftliğe dönüştürdükleri bahçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ile İl Özel İdaresince, tarımla uğraşan nüfusun gençleşmesi, tarım alanında istihdamın artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında kentte geçen yıl örtü altı (sera) sebze yetiştiriciliğine yönelik yüzde 75 hibe destekli projeden faydalanarak sera oluşturdu.
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Yoğun ilgi gören18-40 yaş arası çok sayıda çiftçinin de bu hibe desteklerinden yararlandığı kentte kurdukları seralarında 10 kişiye istihdam sağlayan genç kardeşler, 6 dönümlük alanda yaptıkları ekimin ilk yılında 45 ton domates hasat etti. Genç kardeşler, seralarının içinde bulunduğu 23 dönümlük alanda ise sebze ve meyve üretiminin yanında hayvancılık da yaparak hayallerini gerçekleştirdi.
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Çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmek için geçen yıl başvuruda bulunduğunu ve projelerinin onaylandığını ifade eden Gülseven, şöyle konuştu: \"Mezun olduktan sonra kendi işimizi kurmak istedik. Babamın ve devletin verdiği destekle 23 dönümlük tarım arazisi üzerine 6 dönüme sera kurduk. Şu an seramızda yaklaşık bir aydır domates üretimi yapmaktayız. Serada şu an 7 bine yakın domates fidemiz var ve 10 işçi çalıştırıyoruz. İlk yılımız olmasına rağmen 45 ton domates hasat ettik. Bu yıl rekoltemizi 130 ila 140 ton civarında bekliyoruz.\"
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Gülseven, seracılığın yanı sıra 23 dönüm tarım arazisi içerisinde hayvancılık da yaptıklarını belirterek, 30'a yakın küçükbaş hayvan beslediklerini dile getirdi. Yaklaşık 200 meyve ağacının bulunduğunu aktaran Gülseven, şunları kaydetti: \"Burada ayrıca ahırımız ve sera evimiz de var. Bir orman mühendisi olarak, Anadolu'nun güzel ve verimli topraklarının boş durmasından yana değilim. Ülkemizin gençlerini, Türk gençlerini köylere çiftçilik yapmaya davet ediyorum. Herkes bu devirde kendi işinin patronu olması gerekiyor. Yaptığımız iş hem zevkli hem de istihdam da sağlıyor. Herkesi köylere bekliyoruz.\"
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Mühendis iki kardeş çiftlik kurup hayallerini gerçekleştirdi: Türk gençlerini köylere çiftçilik yapmaya davet ediyoruz kendi işinizin patronu olun
Erzincan'da orman mühendisi iki kardeş, üniversiteden mezun olduktan sonra kurdukları çiftlikte, modern teknolojinin imkanlarını da kullanarak tarım ve hayvancılık yapıyor.

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