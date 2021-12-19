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KARABÜK

Karabük'te çalıntı bisiklet arayan polislerden 11 yaşındaki çocuğa tepki çeken müdahale: Soruşturma başlatıldı

Karabük Valiliği, bisiklet çaldığı iddia edilen çocuğun polis ekiplerinin yere yatırılarak gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Polisler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken, 11 yaşındaki çocuk ve aileden özür dilendi.

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Haber Merkezi İHA
Karabükte çalıntı bisiklet arayan polislerden 11 yaşındaki çocuğa tepki çeken müdahale: Soruşturma başlatıldı
Karabük'te çalıntı bisiklet arayan polislerden 11 yaşındaki çocuğa tepki çeken müdahale

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, Safranbolu'da bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memurunun ilgili konu ile alakalı araştırma yaptığı sırada eşgale uyan Miraç Akgün'ü durdukları ve çocuğun kaçmak istediği iddia edildi.

Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığının ifade edildiği açıklamada, "Yaşanan bu talihsiz olay, valiliğimizi ve emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahili bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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