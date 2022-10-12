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KARABÜK

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada: Biri çocuk dört kişi yaralandı

Karabük'te 4 katlı binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.

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Haber Merkezi AA
Karabükte doğal gaz kaynaklı patlamada: Biri çocuk dört kişi yaralandı
Patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu

Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada Galip Durdu ve yan dairedeki Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, gazetecilere, saat 01.15'te bir binada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre patlamanın mutfaktaki doğal gazdan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirten Gürel, "Arkadaşlar olayı araştırıyorlar. İlk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralanmış. Etraftaki binalarda ufak tefek hasarlar var. İlk etapta 5-6 araçta da hasar olduğu tespit edildi. Olay araştırılacak. Şu an itibarıyla doğal gazdan olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun ki şu anda sadece 4 vatandaşımızda hafif yarayla atlatmış durumdayız." dedi.

Yaralılardan Uğur Dinçel de gece patlama sesiyle uyandıklarını anlattı.

Kızının molozların içinde kaldığını ifade eden Dinçel, "Patlayan dairenin yan tarafında oturuyorum. Her taraf dumandı. İlk kızımı kurtardım. Kızımı enkazın altından çıkardım. Eşim ve ben patlamayı ufak sıyrıklarla atlattık. Kızımın ayağında ve yüzünde yaralanma var." diye konuştu.

Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Biri çocuk dört yaralı var
FOTOĞRAF 13
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Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.
Title
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.
Title
Patlamada Galip Durdu ve yan dairedeki Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Title
Binada büyük çaplı hasar meydana geldi.
Title
Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.
Title
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, gazetecilere, saat 01.15'te bir binada patlamanın meydana geldiğini söyledi.
Title
İlk belirlemelere göre patlamanın mutfaktaki doğal gazdan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirten Gürel, \"Arkadaşlar olayı araştırıyorlar. İlk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralanmış. Etraftaki binalarda ufak tefek hasarlar var. İlk etapta 5-6 araçta da hasar olduğu tespit edildi. Olay araştırılacak. Şu an itibarıyla doğal gazdan olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun ki şu anda sadece 4 vatandaşımızda hafif yarayla atlatmış durumdayız.\" dedi.
Title
Yaralılardan Uğur Dinçel de gece patlama sesiyle uyandıklarını anlattı.
Title
Kızının molozların içinde kaldığını ifade eden Dinçel, \"Patlayan dairenin yan tarafında oturuyorum. Her taraf dumandı. İlk kızımı kurtardım. Kızımı enkazın altından çıkardım. Eşim ve ben patlamayı ufak sıyrıklarla atlattık. Kızımın ayağında ve yüzünde yaralanma var.\" diye konuştu.
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Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Biri çocuk dört yaralı var
Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.

Tartıştığı gruba ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu
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Alınan bilgiye göre, Muhittin Erenler Mahallesi 2179 Sokak'ta daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
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Tartışma esnasında D.B, M.Z.Ç. (19), Y.G. (25) ile arada kalan babası M.B'ye (59) silahla ateş ederek yaraladı.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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Ağır yaralanan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Tartıştığı gruba ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi aralarında babasının da bulunduğu 3 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Fatih'te dehşet anları: Döner bıçağıyla sürücüye saldırdı
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Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana geldi.
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İddialara göre, yabancı uyruklu kağıt toplayıcı F.O., çöp konteynerinden kağıt toplarken motosikletini yola park etti.
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Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şehmuz Aykurt, F.O.'dan yol isteyince aralarında tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırdı.
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Aykurt, aracından inmek isteyince F.O.'nun rastgele salladığı döner bıçağıyla bileğinden yaralandı.
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Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü.
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Bileğinden yaralanan Aykurt, esnaf tarafından hastaneye götürüldü.
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Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Fatih'te dehşet anları: Döner bıçağıyla sürücüye saldırdı
İstanbul Fatih'te motosikletli kağıt toplayıcısı ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı döner bıçağıyla otomobil sürücüsüne saldırıp yaraladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Döner bıçağıylasürücüye saldırdı

Döner bıçağıyla
sürücüye saldırdı

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Doğal gazdan kaynaklandı: Biri çocuk dört yaralı.

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