Gündem Karabükte katliam gibi kaza Kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı
KARABÜK

Karabük’te katliam gibi kaza: Kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

Karabük’ün Eflani ilçesinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Karabük’te katliam gibi kaza: Kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı
Karabük'te kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, Eflani-Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Raşit Koçoğlu (65) idaresindeki 37 JA 207 plakalı Wolksvagen marka kamyonet Pınarbaşı istikametine seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada karşı istikametten gelen Yaşar Sancaktar (65) idaresindeki 37 ABL 556 plakalı Dacia marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İHA

Korkunç kazada otomobil sürücüsü Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Sancaktar, Emre Sancaktar (16), Raşit Koçoğlu (65), Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem Güngör (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İHA

Can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA

Kazada ağır yaralanan Yusuf Sancaktar ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Sıkıştığı araçta can veren Sancaktar’ın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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