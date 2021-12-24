Karabük'te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı

Turan, “Kanser değil hamdolsun, lakin süründürüyor. İş yapamıyorum, dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum, hayatımdan bir tat alamıyorum. Belki yarın öbür gün çok daha kötü olacaktır. Gelişimi takip ettiğim zaman düne bakıyorum iyiydim. Bugüne bakıyorum daha kötü oldu, daha çok içinden çıkılmaz bir hal aldı ve daha büyüdü...