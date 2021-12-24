Gündem Karabükte yanan evde çökme meydana geldi Enkazda arama başlatıldı
KARABÜK

Karabük'te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı

Karabük'te, Korkmaz çiftinin yaşadığı 2 katlı ev alev alev yandı. Yanan evde çökme de meydana gelirken, ulaşılamayan Hatice Korkmaz için enkazda arama çalışması başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Karabükte yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı
Alev alev yanan evde çökme meydana geldi; enkazda arama başlatıldı

Yangın, gece saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde Korkmaz ailesine ait evde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

DHA

Yangın sırasında Atilla Korkmaz’ın dışarıda bulunduğu, geri döndüğünde yanan evini gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekipleri evde olduğu belirtilen Hatice Korkmaz'ı arama çalışması başlattı.

DHA

Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde çökme de meydana geldi. İtfaiye ekipleri enkaz kaldırma ve arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalya'da motosiklet bayisinde çıkan yangında yaklaşık 250 motosiklet yandı.
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Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde İsmet İlhan'a ait bir motosiklet bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 250 motosiklet kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 3 milyon liralık zarar oluştuğu kaydedildi.
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Bir anda büyüyen yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini aktaran Tutuş, üst kattaki dairenin de etkilendiğini belirtti.
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