Gündem Yaslandıkları balkon duvarı yıkıldı 6 metreden aşağıya düştüler
KARABÜK

Yaslandıkları balkon duvarı yıkıldı: 6 metreden aşağıya düştüler

Karabük’te üç katlı bir evin balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Karabükte yaslandıkları balkon duvarı yıkıldı: 2 kişi yaralandı
İki kişinin üç katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesinde meydana geldi. Mustafa A.(41) ile Olcay A. Y.(17) isimli şahısların üç katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı. Meydana gelen olayda dengelerini kaybeden iki kişi yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı.

AA

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinim ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahısların alkollü oldukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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