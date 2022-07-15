Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Mardin merkez Artuklu ilçesinde, doğal su mağarasında sıkışan 3 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İ.A, ilçeye bağlı Nur Mahallesi'ndeki bir arazide bulunan doğal su mağarasına ayağı kayarak düştü. Düşen arkadaşlarını kurtarmak isteyen B.A. ile M.A. da mağaraya indi.Ancak mağara çok dar olduğu için burada sıkışan 3 kişi, dışarı çıkamayınca durum yetkililere bildirildi.Olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından düşmesi sonucu yaralanan İ.A. ile arkadaşları B.A. ve M.A. mağaradan çıkarıldı.Yaralı İ.A. Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.