Gündem Karabükteki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı
KARABÜK

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren ve mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Karabükteki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı
Mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalar başladı.

Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip mağaraya dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.

Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Mağaraya giren rehberler, grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğerlerinin mahsur kaldığını tespit etti.

Rehberler jandarma, UMKE ve AFAD'dan yardım istedi.


Olay yerine gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı.

Mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
OYNAT 01:25
Mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Mardin merkez Artuklu ilçesinde, doğal su mağarasında sıkışan 3 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İ.A, ilçeye bağlı Nur Mahallesi'ndeki bir arazide bulunan doğal su mağarasına ayağı kayarak düştü. Düşen arkadaşlarını kurtarmak isteyen B.A. ile M.A. da mağaraya indi.Ancak mağara çok dar olduğu için burada sıkışan 3 kişi, dışarı çıkamayınca durum yetkililere bildirildi.Olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından düşmesi sonucu yaralanan İ.A. ile arkadaşları B.A. ve M.A. mağaradan çıkarıldı.Yaralı İ.A. Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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