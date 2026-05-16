Kazdağları'nda kritik 'afet haberleşme' tatbikatı

18:5816/05/2026, Cumartesi
IHA
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Edremit Şubesi öncülüğünde Kazdağları’nda düzenlenen "Afet Haberleşme Hazırlık Kampı", arama kurtarma ekiplerinin katıldığı nefes kesen bir tatbikata sahne oldu. Olası bir afette GSM ve elektriklerin kesilmesi senaryosu üzerinden kurulan alternatif telsiz ağlarıyla, sarp arazideki kayıp vatandaşlar başarıyla bulundu.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Edremit Şubesi tarafından düzenlenen "Afet Haberleşme Hazırlık Kampı", Kazdağları’nda gerçekleştirilen gerçeği aratmayan bir tatbikatla başladı.


Tatbikata AFAD, İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği ve Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Kurtarma ekipleri katıldı. TRAC Genel Merkezi ve TRAC Edremit Şubesi koordinasyonunda düzenlenen büyük buluşma, Havran ilçesindeki Kumluca Çam Fıstığı Mesire Alanı’nda hayata geçirildi. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, afet anlarında kesilen iletişimin alternatif yöntemlerle nasıl yeniden ayağa kaldırılacağı uygulamalı olarak sergilendi.



Kayıp vakası senaryosu gerçeği aratmadı


Tatbikatın en kritik aşaması, TRAC Afet Yönetim Projesi kapsamında hazırlanan "kayıp vakası senaryosu" oldu. Deprem veya benzeri afet durumlarında GSM şebekelerinin çökmesi ve elektriklerin kesilmesi senaryosu üzerine kurulan tatbikatta, telsiz amatörleri tamamen alternatif güç kaynaklarını devreye soktu. Sahada kurulan HF, VHF ve UHF istasyonları ile bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri arasında kesintisiz bir haberleşme ağı örüldü. Senaryo gereği ulaşılamayan sarp arazideki kayıp vatandaşların koordinatları, telsiz dalgaları üzerinden kriz merkezine anlık olarak aktarıldı ve başarılı bir operasyonla kurtarılmaları sağlandı.


Tatbikat kapsamında ayrıca arama kurtarma derneklerine yönelik haberleşme eğitimleri verilirken, ekipler doğada cihazlar yardımıyla yön bulmayı içeren ARDF (Amatör Telsiz Yön Bulma) yarışmalarında da yeteneklerini sergiledi.



