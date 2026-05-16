Kazdağları'nda kritik 'afet haberleşme' tatbikatı

Tatbikata AFAD, İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği ve Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Kurtarma ekipleri katıldı. TRAC Genel Merkezi ve TRAC Edremit Şubesi koordinasyonunda düzenlenen büyük buluşma, Havran ilçesindeki Kumluca Çam Fıstığı Mesire Alanı’nda hayata geçirildi. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, afet anlarında kesilen iletişimin alternatif yöntemlerle nasıl yeniden ayağa kaldırılacağı uygulamalı olarak sergilendi.

Tatbikatın en kritik aşaması, TRAC Afet Yönetim Projesi kapsamında hazırlanan "kayıp vakası senaryosu" oldu. Deprem veya benzeri afet durumlarında GSM şebekelerinin çökmesi ve elektriklerin kesilmesi senaryosu üzerine kurulan tatbikatta, telsiz amatörleri tamamen alternatif güç kaynaklarını devreye soktu. Sahada kurulan HF, VHF ve UHF istasyonları ile bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri arasında kesintisiz bir haberleşme ağı örüldü. Senaryo gereği ulaşılamayan sarp arazideki kayıp vatandaşların koordinatları, telsiz dalgaları üzerinden kriz merkezine anlık olarak aktarıldı ve başarılı bir operasyonla kurtarılmaları sağlandı.