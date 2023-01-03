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KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2022/2 kapsamındaki bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS-2022/2 yerleştirme sonucu nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi DHA
KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2022/2 yerleştirme sonucu öğrenme ekranı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklamada, "21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

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