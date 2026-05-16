Malatya'da parkta silahlı bıçaklı kavga: Sosyal medyadaki husumet sokağa taşındı

Malatya'da iki grup arasında sanal medya üzerinden başlayan tartışma, çocuk parkında silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Seyran Mahallesi'ndeki Şehit Metin Selçuk Parkı'nda meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Yusuf K. ve Hüseyin K., sanal medya üzerinden Ahmet T. A. ve Saim Y. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar parkta buluşma kararı verdi. Parktaki tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ahmet T.A., yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açarken, Yusuf K.'da cebinden çıkardığı bıçakla kendisiyle tartışan Saim Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.