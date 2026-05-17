Mersin'de çiftçilere kabusu yaşatan 'haraç çetesi' çökertildi: Para vermeyeni iple bağladılar

00:2617/05/2026, Pazar
Çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi
Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçileri baskı, tehdit ve şiddetle haraca bağlamaya çalışan H.Y. liderliğindeki 6 kişilik şebeke, jandarmanın düzenlediği şafak operasyonuyla yakalandı. Para vermeyen bir çiftçiyi iple bağlayıp silahla tehdit eden zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilik yapan bazı kişilerden şiddet ve tehditle haraç almaya çalışan şebeke çökertildi, gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki bazı çiftçileri hedef alarak baskı, tehdit ve şiddet kullanarak para isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma çerçevesinde çiftçilerden O.A.’yı para vermediği için iple bağlayarak silahla tehdit ettiği, telefonunu parçaladığı iddia edilen H.Y.’nin liderliğini yaptığı 6 kişilik şebeke belirlendi. Belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar kenevir ile tohumu ve 5 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

5 şüpheli tutuklandı

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin İl Jandarma KOM ve Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadeleri alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan H.Y. ile birlikte 5 şüpheli silahla, birden fazla kişi ile birlikte tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



