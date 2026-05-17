Mersin'de çiftçilere kabusu yaşatan 'haraç çetesi' çökertildi: Para vermeyeni iple bağladılar

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki bazı çiftçileri hedef alarak baskı, tehdit ve şiddet kullanarak para isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma çerçevesinde çiftçilerden O.A.’yı para vermediği için iple bağlayarak silahla tehdit ettiği, telefonunu parçaladığı iddia edilen H.Y.’nin liderliğini yaptığı 6 kişilik şebeke belirlendi. Belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar kenevir ile tohumu ve 5 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.