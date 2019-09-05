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Milli Eğitim Bakanı’ndan okula kayıt parası uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kayıt parası uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına kısa bir süre kala kamuoyunda tartışılan özel sınıf ve bağış parası haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Bununla ilgili soruşturmalar tamamlandı. Görevden almalar sürüyor. Diyelim bir velimiz, “para vermek istemiyorum” deyip de kayıt yapamıyorsa bu en başta bizim sorunumuzdur ve gereğini yaparız" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

BAĞIŞ PARASI VE ÖZEL SINIF İDDİALARI

Bununla ilgili soruşturmalar tamamlandı. Görevden almalar sürüyor. Bazı okullarda okul aile birliklerinin, “okulun imkanlarının iyileştirilmesi için katkıya ihtiyaç var desteğinizi bekliyoruz” şeklinde talepleri söz konusu.

  • Diyelim bir velimiz, “para vermek istemiyorum” deyip de kayıt yapamıyorsa bu en başta bizim sorunumuzdur ve gereğini yaparız.

Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk.

ARA TATİLLER

Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı.

Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz.

OKULLARIN AÇIK OLDUĞU SÜRE

Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok. Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep-sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok.

LİSE VE İLKÖĞRETİM TASARIMI

Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok.

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Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var.

Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız.

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