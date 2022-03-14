Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler sıralaması değişti: Polonya Pakistan'ı geçti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası yaşanan göç dalgası, mültecilere ev sahipliği yapan ülke sıralamasını da değiştirdi. Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla birlikte ülkeyi terk edenlerin sayısı 2,5 milyonu aştı. Bu mültecilerin 1 milyon 500 bini Polonya’ya sığındı. Son kaçış dalgası, göçmen ağırlayan ülke sıralamasını da değiştirdi.
EN ÇOK MÜLTECİ TÜRKİYE’DE
Dünyada en çok mülteci 4 milyonla Türkiye’de bulunuyor. Türkiye’yi 1 milyon 700 bin kişi ile Kolombiya takip ediyor. Ukrayna’daki savaştan sonra yaklaşık 1 milyon 500 bin göçmeni kabul eden Polonya, 1 milyon 400 bin ile Pakistan’ı geçerek dünyada en çok göçmen nüfusu olan 3’üncü ülke oldu.