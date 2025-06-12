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Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı

Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı

15:4812/06/2025, Perşembe
DHA
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M.B. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
M.B. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Karabük'te, dün 2 TIR'ın dorselerinin yandığı olaya ilişkin soruşturmada, TIR'ların kundaklandığı ortaya çıktı. TIR'ı ateşe verdiği tespit edilen M.B., tutuklandı.

Park halindeki 78 AT 044 plakalı TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Yangın, yanındaki 78 BA 492 plakalı TIR'ın dorsesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik kamerası görüntüleri ve bölgede ele geçirilen deliller incelendi. TIR'ı yaktığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan M.B. yakalandı. M.B. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.







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