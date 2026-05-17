Parlak yarınları siz şekillendireceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
AK Parti Gençlik Kolları, Turka Kocaeli Stadyumu'nda “Bir Gençlik Şöleni Programı” düzenledi.
On binlerce gencin katılımıyla gün boyu süren etkinlikler; mehteran takımının gösterisi, Uğur Işılak, Ay Yola müzik grubu ve DJ Burak Yeter'in performanslarıyla coşkuya sahne oldu. Akşam dev kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası programı tribünden takip etti.
GÖZBEBEĞİMİZSİNİZ
Gençlere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:
Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz, üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu bir milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir suretle kulak asmayın.
Yurt dışındaki vatandaşlarımız küresel vizyonumuz
- Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunca New York'ta 43'üncüsü düzenlenen 'Türk Günü Yürüyüşü'ne video-mesaj gönderdi. Erdoğan, özetle "İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler, mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz" ifadelerini kullandı.
