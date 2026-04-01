Rüşvetin belgesi de adresi de belli

Rüşvetle anılan CHP’li belediyelere son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi eklendi. Soruşturmanın temeli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine uzanıyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve en son rüşvet iddiasıyla tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

SUÇA KONU İŞLEM HACMİ 15 MİLYAR TL

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında MASAK raporları devasa yolsuzluğu gözler önüne serdi. MASAK’ın yaptığı incelemelerde, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suça konu edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu belirlendi. Suça konu işlem hacminin toplam 15 milyar 951 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi.

RÜŞVET ÇARKI NASIL KURULDU?

Soruşturmanın merkezinde “Seres Gayrimenkul” ve “Verev İnşaat” var. Başkan Bozbey’in akrabaları adına kurulan bu şirketler, taşınmaz devirlerinde aktif olarak kullanıldı. Gerçekte ticari faaliyet göstermeyen şirketlerin, rüşvet gelirlerinin aktarımında paravan rol üstlendiği belirtiliyor.

Milyarlarca lira para transferi olan Seres Gayrimenkul’ün sokak arasında küçük bir dükkanı, Verev İnşaat’ın ise bir hukuk bürosuyla aynı katı kullandığı belirlendi.

KUZENİNİN ÜSTÜNE KAYITLI

Paravan şirketlerden biri olan Seres Gayrimenkul, Başkan Bozbey’in halasının oğlu üzerine kayıtlı. Bozbey’in kardeşinin adresi ise hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan bu şirketle aynı adreste olması dikkat çekti.

PARA TRAFİĞİ AİLEYE UZANIYOR

Dosyada yer alan tespitlere göre, para trafiği doğrudan Bozbey’in aile bireylerine uzanıyor. Başkanın kızı, eşi ve yönetiminde Bozbey ailesinin bulunduğu Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı’na (NİLVAK) yapılan ödemelerin yanı sıra aile üyelerine Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci üzerinden milyonlarca lira aktarıldığı ifade ediliyor. Yapılan tespitlere göre, para akışı söz konusu paravan şirketler üzerinden aile bireylerine ulaştı.

TAM ÖRGÜT YAPISI

Operasyonda Bozbey’in çekirdek ailesinin yanı sıra, paravan şirket yöneticileri, eski eş bağlantıları, belediye çalışanları ve iş insanları arasında kurulan ilişki ağı, soruşturmanın kapsamını genişletti. “Verev İnşaat” yöneticilerinin de aileyle akrabalık bağlarının bulunması, “örgüt yapısı” iddialarını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

EŞİ, KIZI VE KARDEŞLERİ GÖZALTINDA

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüphelinin yakalanması için Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 55 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey, bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği iddia edilen çok sayıda iş insanı da yer aldı. Firari iş insanları A.A., N.A., Ş.G. ve T.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.





Atatürk’ün yolunda yürümekten onur duyuyorum

Örgüt kurma, yönetme ve rüşvet gibi suçlamalarla gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in sosyal medya hesabından Atatürklü paylaşım yapıldı. Bozbey’in eşiyle çekilmiş bir fotoğrafına yer verilen paylaşımda, “Bursalılara yapılan doğru değil. Bursa’yı, Bursalıları çok sevmekten ve hizmet etmekten onur duyuyorum. Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümekten onur duyuyorum. Mücadelem, Bursa’nın geleceği, ekmeği ve bereketi içindir” mesajı yer aldı.





Eşin üstüne villa

Soruşturmanın en çarpıcı noktalarından birisi de başkanın eşine alınan villa oldu. Yapılan tespitlere göre, paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle 2022 yılında Seden Bozbey adına villa satın alındı. Başkan ve eşi halen söz konusu villada yaşıyor. Mustafa Bozbey, 2022 yılında paravan şirketlerden gelen para transferleriyle aldığı o villada gözaltına alındı.



