Sakarya'da durdurulan şüpheli araçtaki beş kaçak göçmen yakalandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda, içerisinde 5 düzensiz göçmenin bulunduğu araç durduruldu. Operasyonda gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen bir araç takibe alındı. Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçta yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalandı. Araç sürücüsü M.E. (28) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 bin 265 TL idari para cezası kesilen araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. Yakalanan 5 yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.