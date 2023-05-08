Şile Şakayık Açtı

Yıl İçerisinde Sadece 20 Gün Açıyor

Senede sadece 20 gün çiçek açan ve güzelliği dillere destan olan Şakayık, Şile Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen şenlik, birbirinden farklı etkinliklere ve yöresel lezzet tadımlarına ev sahipliği yaptı. Çiçeğin tanıtımı ve Şile’nin kültürel değerlerinin yaşatılması amacıyla düzenlenen şenlikte, Şile Bezi Baskı Atölyesi, Ebru Atölyesi ile yöresel lezzetlerin tadımlarının yapıldığı standlar katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleşirken, Şile Bezi dokuma tezgahında katılımcılar Şile Bezi’nin nasıl dokunduğunu deneyimleme fırsatı da buldular. Ülkemizin farklı yörelerinin halk oyunları ekipleri ile solo klarnet dinletisi ise 9. Şakayık Şenliği’ne katılan ziyaretçilere hoş bir anı oldu.

Başkan Ocaklı; “Şile’mizin Tüm Kültürel Değerlerine Sahip Çıkıyoruz.”

Şile’nin kültürel ve tarihi değerlerini korumak ve yaşatmak için çalıştıklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şakayık bahçelerine sahip çıkarak, bu önemli endemik türün tanıtımına ve korunmasına katkı sağlayamaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Ocaklı, “Çevre Gönüllüleri Derneği ile bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz şenliğimiz ilçemizin nadir bulunan güzelliklerini tanıtmak ve yaşatmak için çok iyi bir fırsat. Türkiye’nin önemli bir endemik bitkisinin Sarıkavak Köyü’nde yetişiyor olması bizim için çok büyük bir değer. Bu değeri yaşatmak ve tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul’un yanı başında, tüm bu güzellikleri deneyimlerken lütfen bu eşsiz coğrafyayı da hep birlikte koruyalım” dedi. Başkan Ocaklı, şenlik alanında vatandaşlar ile sohbet ederek etkinlik alanında gözleme yapan kadınlar ile gözleme pişirdi.

Şile’nin Yöresel Börekleri Yarıştı

Şakayık Şenliği’nin klasikleşmiş etkinliklerinden olan Yöresel Börek Yarışması bu yılda çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Şile gastronomisinin önemli yöresel lezzetlerinden olan kabaklı, mancarlı ve bulgurlu böreklerle yarışmaya katılımcılar hazırladıkları böreklerle jüri üyelerine lezzetli anlat yaşattı.

Şenliğe Özel Doğa Yürüyüşü ve Suat Erdem’den Keman Dinletisi Ziyafeti

Şile'nin önemli endemik bitkilerinden olan Şakayık çiçekleriyle buluşmak ve doğal bir köy atmosferi yaşamak isteyen vatandaşlar, Şakayık Şenliği'nde çeşitli atölyeler, sahne etkinlikleri, yöresel börek tadım yarışması, yöresel lezzetler ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklere katıldı. Ayrıca, ünlü keman üstadı Suat Erdem'in muhteşem keman dinletisi, halk oyunları gösterileri, Ebru Atölyesi, Şile Bezi Baskı Atölyesi ve doğa yürüyüşü etkinlikleri ile tüm gün süren şenlik dolu dolu yaşandı.

Şakayık Çiçeğini Koparmanın Cezası 260.000 TL

Şakayık Çiçeği’nin önemine dikkat çeken Başkan Ocaklı; “Böylesine bir doğal güzelliğin İlçemizde sadece tek bölgede olması büyük bir şans. Tüm İstanbul halkını şakayık bahçemizi görmeye davet ediyorum. Ancak şunu da hatırlatmak isterim; bu çiçeği koparmanın cezası 260 bin TL. Bu çiçek koparıldıktan sonra hiçbir yerde tekrar tutma şansı yok. Bu güzelliği yerinde görün ve yaşayın” dedi.



