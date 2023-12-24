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Sobadan sızan gaz bir aileyi hayattan koparıyordu

Karabük'te bir ailenin beş ferdi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

18:59 - 24/12/2023 Pazar
DHA
Aynı aileden beş kişi sobadan sızan gazdan etkilendi.
Aynı aileden beş kişi sobadan sızan gazdan etkilendi.

Karabük'te, aynı aileden beş kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Nizam-ı Cedit Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İşten dönen Emir Albayrak, kapıyı açan olmayınca kırarak eve girdi. Anne, baba, kardeşleri ve anneannesinden oluşan aile fertlerini baygın halde bulan Albayrak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edilen Harun Berat Albayrak (17), Hasan Albayrak (52), Hacer Albayrak (50), Meriç Albayrak (21) ve Hanife Durak (69) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Karabük
#Karbonmonoksit Gazı
#Zehirlenme
1 saat önce
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