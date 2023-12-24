Sobadan sızan gaz bir aileyi hayattan koparıyordu

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Nizam-ı Cedit Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İşten dönen Emir Albayrak, kapıyı açan olmayınca kırarak eve girdi. Anne, baba, kardeşleri ve anneannesinden oluşan aile fertlerini baygın halde bulan Albayrak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edilen Harun Berat Albayrak (17), Hasan Albayrak (52), Hacer Albayrak (50), Meriç Albayrak (21) ve Hanife Durak (69) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.