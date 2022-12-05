Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Dünya

Batıda üç doğuda iki bölge kaldı: Kara harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı

Suriye ve Irak’a düzenlenen hava harekatının ardından gözlerin çevrildiği kara harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınır hattının terörden arındırılması için hududun batısında kalan Tel Rıfat, Münbiç ve Aynel Arap ile doğudaki Rasulayn ve Kamışlı’nın teröristlerden temizlenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Mehmetçik, bu bölgeleri kısa sürede süpürecek.