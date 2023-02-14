Sosyal medyada dezenformasyon yapan üç kişi gözaltına alındı
Karabük’te, sosyal medya hesaplarından halkı paniğe ve korkuya sevk edici paylaşım yapan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.
11:13 . 14/02/2023 Salı
IHA
Gerçek dışı paylaşım yapan üç kişi gözaltında
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye, açık kaynak araştırmaları ve yürütülen saha faaliyetleri neticesinde 3 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya sitelerinde özellikle 6 Şubat’ta meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan deprem felaketi ile ilgili olarak ve vatandaşları yanıltıcı, korku ve paniğe sevk edici bilgiler paylaştıkları tespit edilen bir kişi hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma", 2 şahıs hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından işlem yapılırken, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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