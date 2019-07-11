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İSTANBUL OTOMOTİV

Taksilerde değişim saati sorunu nasıl çözülecek

Taksi mağdurlarına iyi haber: Yolcu değişim saatini görecek

Türkiye'de 'bir türlü çözülemeyen' sorunların başında gelen taksilerle ilgili son olay belki de sektörle ilgili dönüm noktası olabilir. Geçtiğimiz gün arabasına aldığı bir yolcunun kısa mesafe gitmek istemesi üzerine 'değişim saati' bahanesini öne sürüp götürmek istemeyen taksici bardağı taşıran son damla oldu. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde bu sorunun tamamen kalkması için adımlar atacaklarını belirterek, "Işıkla mı olur yazıyla mı olur henüz net değil. Ancak yolcuların, değişim saatindeki bir taksiyi dışarıdan net bir şekilde ayırt edebileceği bir uygulama üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Durakta sıra bekleyen taksiler. Fotoğraf: Arşiv.
Durakta sıra bekleyen taksiler. Fotoğraf: Arşiv.

Kimi dönem UBER ile yaşadıkları gerilimle, kimi zaman trafikte sebep oldukları olaylarla ve en çok da yolcularla yaşadıkları sorunlarla gündem olan taksiciler bu kez 'değişim saati' ile Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Geçtiğimiz gün bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, aracına aldığı bir yolcunun 'kısa mesafe' gitmek istemesi üzerine 'değişim saatim geldi, arabadan in' diyen taksi şoförü tepki çekmişti.

Aracına aldığı yolcuyu götürmek zorunda

Yeni Şafak, söz konusu olayın ardından hem son dönemlerdeki taksicilerle ilgili şikayetleri hem de 'değişim saati' bahanesiyle ilgili gerçekleri İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya sordu.

Görüntüleri kendilerinin de izlediğini ve büyük bir üzüntü duyduklarını ifade eden Aksu, "Öncelikle şu konuyu herkesin bilmesinde fayda var. Eğer bir taksici aracına yolcuyu alıyorsa her ne olursa olsun o yolcuyu gideceği yere götürmek zorunda" dedi.

Değişim saati her sektörde olduğu gibi bizde de var

Tüm sektörlerde olduğu gibi taksicilerde de değişim saati olduğunun altını çizen Aksu, şunları söyledi:

"Değişim saati bir efsane filan değil. Gerçekten de bizlerin de değişim saati var. O saatte aracı teslim etmek zorunda şoför.

Eğer o saat geldiyse taksicinin hiç yolcu almadan, herhangi bir vatandaş için durmadan yoluna devam etme hakkı var.

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Ama eğer aracını durduruyor, yolcuyu aracına alıyorsa artık 'değişim saati' bir bahane olur. Yolcuyu alıyorsan, istediği yere götüreceksin.

Eğer götürmezse ve dünkü gibi görüntüler yaşanırsa hem Emniyet Trafik Şube ilgili sürücüye ceza kesiyor hem de biz işlem yapıyoruz. Bizim yaptığımız işlem, sürücüye ceza puanı vermek. Belirli bir sınırı geçen şoförler taksi kullanamıyor."

Taksiciler bir dönem UBER ile yaşadıkları sorunlarla da gündem olmuştu.

Valilik ve Belediye ile görüşüyoruz

Son yaşanan olayın ardından yeni bir düzenleme için harekete geçtiklerini ifade eden Aksu, "Hem Valilikle hem de Belediye ile görüşüyoruz. Yeni bir düzenleme yapacağız" ifadesini kullandıktan sonra şöyle devam etti:

"Bu sorunu kanunla mı, yönetmelikle mi, yoksa genelgeyle mi çözeceğiz henüz net değil. Bugün itibariyle söyleyebileceğim tek kesin şey; bu sorunu çözeceğimiz.

Belki taksinin üzerine bir ışıkla ya da aracın önünde bir yazıyla bu sorunu aşabiliriz. Yolcu, durdurmak istediği taksinin değişim saatinde olup olmadığını net bir şekilde görecek.

Böyle araca binen yolcuya 'değişim saati' bahanesini sürücüler ortaya atamayacak. Bizim tek isteğimiz, İstanbulluların en güzel şekilde yolculuk etmesini sağlamak"

Taksici kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu indirmek istedi
OYNAT 01:28
Taksici kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu indirmek istedi
Beyoğlu'nda bindiği taksiden 'kısa mesafe' nedeniyle indirilmek istenen kadın yolcu yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi. Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici, kadın yolcunun inmesi için diretti. O anlar anbean kaydedildi.
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