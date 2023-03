Tekrar ayağa kalkmak istiyoruz

5 yıldır sanayi sitesinde yedek parça dükkanı bulunan Nihat Özdemir, “Burası normalde çok yoğun ve civardaki illere göre büyük sanayisi olan bir yerdi. Sadece yedek parça değil hırdavat, tamirci, araba boya ve döşeme, mobilya gibi her türlü dükkan vardı. Evim ağır hasarlı dükkanım depremde yıkıldı. Şu anda çadırda kalıyoruz. İlk depremde bu kadar çok dükkan yıkılmamıştı, çok fazla yağma oldu. Dükkanım yıkıldı ama her gün dönüp dolaşıp dükkana bakıp gidiyoruz. Bize yol gösterseler yeter, çalışıp tekrar ayağa kalkarız” diye konuştu.

Suriye’deki savaştan kaçıp 9 yıl önce Hatay’a yerleşen Ali Zaid, “Suriye’deki savaşta kafamdan vuruldum. Ailemle yeni bir başlangıç yapmak için Hatay’a geldik. Tam her şey iyiye gidiyor derken, her şey başa sardı. Depremden önce araç yedek parça üzerine dükkanım vardı. Çıkarabildiğimiz parçaların bazılarını sattık bazılarını ise depoya götürüyoruz. 5 milyon üzerinde zararım var. 4 tane lüks model arabam enkaz altında kaldı. Normalde 1 trilyon değeri olan malzemeleri 300-400 bin liraya sattık. Bir parça normalde 15 bin lira ama 2 bine anca satabiliyoruz. 2 çocuğumu, kayınpederimi ve 11 yakınımı depremde kaybettim. Eşim yaralı, şu an Şehir Hastanesinde yatıyor. Şimdilik Hatay’dan başka bir yere gitmeyeceğim. 'Çok şükür' demekten başka çaremiz yok” şeklinde konuştu.