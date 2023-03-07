Tekrar ayağa kalkmak istiyoruz

Hatay’ı etkileyen dört büyük depremin ardından şehirdeki binlerce bina gibi Antakya Küçük Sanayi Sitesi de ağır hasar gördü. Yaklaşık 2 bin elektrikçi ve oto tamircinin bulunduğu sitedeki çoğu dükkan yerle bir olurken, makine ve yedek parçalar enkaz altında kaldı. Depremde dükkanları zarar gören bazı esnaf yağmalara karşı enkaz altında kalan malzemelerini beklerken, bazıları ise dükkanlarından çıkarabildiği malzemeleri zararına sattı. Yeni Şafak, sanayi sitesi esnafının nabzını tuttu.

BİZE YOL GÖSTERSİNLER

5 yıldır sanayi sitesinde yedek parça dükkanı bulunan Nihat Özdemir, “Burası normalde çok yoğun ve civardaki illere göre büyük sanayisi olan bir yerdi. Sadece yedek parça değil hırdavat, tamirci, araba boya ve döşeme, mobilya gibi her türlü dükkan vardı. Evim ağır hasarlı dükkanım depremde yıkıldı. Şu anda çadırda kalıyoruz. İlk depremde bu kadar çok dükkan yıkılmamıştı, çok fazla yağma oldu. Dükkanım yıkıldı ama her gün dönüp dolaşıp dükkana bakıp gidiyoruz. Bize yol gösterseler yeter, çalışıp tekrar ayağa kalkarız” diye konuştu.

TEK BAŞIMA KALDIM

Oto Elektrikçiler ve Tamirciler Odası Üyesi Hakan Korkmaz, “Ben de sanayi sitesi esnafıyım. 7 iş yerim yıkıldı. Toplam 35 çalışan, 18 stajyerim vardı şimdi hiçbiri yok. 35 çalışanın içinde tek başıma kaldım. Birçok esnafımız depremden sonra şehir dışına yerleşmek zorunda kaldı. Bir anda evlerini, iş yerlerini ve yakınlarını kaybettiler. Maddi hasarımız çok büyük. Birçok dükkanın sigortası yok. İnsanlara 'gelin, malınıza toprağınıza sahip çıkın' demek amacıyla bir güven ortamı oluşturmak gerekiyor. Bu nedenle tekrar çalışıp ayağa kalkmak için destek istiyoruz.” dedi.

HATAY’I TERK ETMEYECEĞİZ

Depremde evi yıkıldığı için ailesini geçici olarak Ankara’ya yerleştirip Hatay’a geri dönen Mali Müşavir Sami Beyoğlu, şunları söyledi: “Biz depremde canlarımızı kaybettik. Acısı hala içimizde. O canları kurtarmak için günlerce bir umutla çalıştık. Burada tekrar ayağa kalkmak için çabalıyoruz. Bize barınacak bir yer ve yiyecek verdikleri sürece çabalamaya devam edeceğiz. Buradaki esnaf ümitsizlikten çıkmak istiyor. Evinin geçimini sağlamak ve barınmak istiyor, geri kalanını devlet, millet olarak hallederiz. Biz buradayız, Hatay’ı terk etmeyeceğiz.”

Sanayi Sitesi esnafı yaşadıklarını muhabirlerimize anlattı.

PARÇALARI ZARARINA SATTIK

Suriye’deki savaştan kaçıp 9 yıl önce Hatay’a yerleşen Ali Zaid, “Suriye’deki savaşta kafamdan vuruldum. Ailemle yeni bir başlangıç yapmak için Hatay’a geldik. Tam her şey iyiye gidiyor derken, her şey başa sardı. Depremden önce araç yedek parça üzerine dükkanım vardı. Çıkarabildiğimiz parçaların bazılarını sattık bazılarını ise depoya götürüyoruz. 5 milyon üzerinde zararım var. 4 tane lüks model arabam enkaz altında kaldı. Normalde 1 trilyon değeri olan malzemeleri 300-400 bin liraya sattık. Bir parça normalde 15 bin lira ama 2 bine anca satabiliyoruz. 2 çocuğumu, kayınpederimi ve 11 yakınımı depremde kaybettim. Eşim yaralı, şu an Şehir Hastanesinde yatıyor. Şimdilik Hatay’dan başka bir yere gitmeyeceğim. 'Çok şükür' demekten başka çaremiz yok” şeklinde konuştu.

Molozların kaldırılmasını bekliyoruz

Antakya Küçük Sanayi Sitesi’ndeki dükkanların yüzde 85’inin yıkıldığını belirten Oto Elektrikçiler ve Tamirciler Odası Başkanı Zeki Budu, “Ayakta kalan binalarda ise ciddi hasar oluştu. İlk depremde bu kadar hasar yoktu, Hatay depreminde ise yerle bir oldu. Esnaflar her gün gelip sanayiyi düzeltmek için bir işin ucundan tutmaya çalışıyor. Öncelikli talep elektrik, sitenin üç günde düzelmeyeceğinin farkındayız. İnsanlar hasar tespiti yapılması ve molozların kaldırılmasını bekliyor” diye konuştu. Odaya kayıtlı 330 üye bulunduğunu kaydeden Budu, 15 civarında esnafın yaşamını yitirdiğini söyledi.



