Komşu iller nefes oldu: Konya ve Kayseri yardımlarda kritik rol oynuyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Depremin etkilediği illerin yardımına yakın olması nedeniyle ilk olarak Konya ve Kayseri koştu. Şanlıurfa ve Adana ise kendi yaralarını hızlıca sarıp, diğer iller için seferber oldu. Gaziantep ise İslahiye ve Nurdağı ilçesinde büyük bir yıkım olsa da hem ekonomisi hem de yakınlığı nedeniyle diğer illere yardımını sürdürüyor.

Ekmek ve su ile başlayan tedarik zinciri insani yardımla devam etti. Lojistiğin hızlıca sağlanmasında etkin rol oynayan bu kentler şimdi üretim ihtiyaçlarını da üstlenerek nefes

olmaya devam ediyor.

İHTİYAÇ LİSTESİ SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Bölgenin ihtiyaç listesi de sürekli değişiyor. İlk etapta Konya’dan Antakya’ya vinç operatörü giderken, şu anda ise 50 elektrik ustası Antakya’da hizmet veriyor. Kayseri’den Kahramanmaraş’a gıda yardımlarının dışında, fabrikaların hasar tespit çalışmalarına destek olmak için alanında uzman kişiler gitti.

GELEN SİPARİŞLERİ ÜSTLENMEYE HAZIRIZ

Üretimlerini deprem bölgesinden Kayseri, Konya ve Şanlıurfa gibi yakın şehirlere taşımak isteyen işletmelerin olduğu bilgisini veren iş dünyası, “Şehirlerimizde istihdam açığı devam ediyor. Ama birinin yangını ile sevinemeyiz ki. Bir şehri boşaltıp başka yeri yığınak haline getirmek çok büyük bir fayda sağlamaz” diyor. İş dünyası temsilcileri, işletmelere ve esnafa destek olmak için şehirlerde normale dönüş başlayana kadar var olan siparişlerini yetiştirebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için de her türlü desteğe hazır olduklarını vurguluyor. Bunun için OSB genişletme çalışmaları da gündemde ancak bu çalışmanın kısa sürede devreye alınması mümkün görünmüyor.

Ekmek ve su ile başladı konteynerle devam ediyor

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, bütün kurum ve kuruluşların ortak koordinasyonuyla çalıştıklarını belirtti. Hatay’a lojistik destek verdiklerini söyleyen Öztürk, ilk günde iki TIR, sonrasında ise 100 TIR gönderdiklerini belirtti. Öztürk, “Diğer illere de yardım gönderdik ama Konya’nın ağırlık noktası Antakya oldu” dedi. Konya’da konteyner üretiminin devam ettiğini kaydeden Öztürk, Antakya’da iki farklı yere her biri 450 konteyner alacak şekilde bir ay içinde konteyner kent kuracaklarının bilgisini verdi.

OSB genişletme çalışmaları hızlandı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, hızlıca kendi yaralarını sarıp diğer illere de yetişmeye çalıştıklarını anlattı. Adıyaman’a ağırlık verdiklerini söyleyen Yetim, şunları kaydetti: “Adıyaman’da insan kalmadı. Şanlıurfa’da kiralık ve satılık ev arıyorlar. İşadamlarının çoğu Şanlıurfa’ya yöneldi. OSB genişletme alanımızı hızlandıracağız. Tekstilcilerin yanı sıra Kahramanmaraş’ta dondurma fabrikalarından bize müracaat eden çok sanayici oldu. OSB genişleme alanı için imar çalışması hızlı biterse, siparişleri yetiştirebilimek için firmalara yer verebiliriz.” Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise, Adana’da fabrikaların üretime devam ettiğini söylerken, depremden etkilenen illere yardımcı olduklarını vurguladı.

Kahramanmaraş, sorunu komşularıyla birlikte aşar

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, depremden etkilenen illerden üretimini Kayseri’ye taşımak isteyen birçok işletmenin olduğu bilgisini verdi. Akmermer, “Kahramanmaraş’ta OSB’ler sağlam ama küçük sanayi çöktü. Oradaki tedariki sağlamaları biraz zaman alacak. Ama zamanla bu yaralar inşallah sarılacak. Kahramanmaraş bu işi çözer. Yan sanayiyi Kayseri'den ve Gaziantep'ten bulur” diye konuştu.



