Maraş sanayiyle ayağa kalkacak: Yüzde 30 kapasiteyle start verdi

Türkiye’nin pamuk ipliği ihtiyacının yüzde 55’ini, çelik üretiminin yüzde 40’ını karşılayan Kahramanmaraş’ta fabrikaların çarkları ısınmaya başladı. 12 bin kişilik istihdamı ile şehrin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Kipaş Holding, depremin yol açtığı hasarı gidermek ve üretimi yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Başta tekstil olmak üzere çimento, enerji, lojistik ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren holding, yüzde 30 kapasiteyle iş başı yaptı. Yeni Şafak’a konuşan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, depremin ilk haftasında bütün enerjilerini yaraları sarmaya sanayiyi faaliyete geçirmeye harcadıklarını söyledi.

KOLUMUZA BİRİNİN GİRMESİ LAZIM

Hikmet Gümüşer, “Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan fabrikalarımız var. Bazı fabrikalarımızın toparlanması ise biraz zaman alacak. İplik fabrikalarımızda eksen kaymaları mevcut. Biz Kahramanmaraş’ın ölü şehir halini sanayinin kurtaracağına inanıyoruz. Sanayi ile beraber insanlarımız geri dönecek. Buradan kazandıklarıyla çarşı pazarda harcama yapacaklar. Yeniden yaşam böyle oluşacak. Ayakta kalmak için kolumuza birinin girmesi lazım” dedi.

Hikmet Gümüşer

2 BİN KİŞİYE İŞ VEREBİLİRİZ

Üretim yapılabilir vaziyette olan fabrikalarda 2 bin kişiye iş verebileceklerini belirten Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer, “Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Hasar gören fabrikalardaki işçileri geçici süreliğine üretim yapılabilir bölümlere kaydırdık. Tesislerin tamamı hazır değil. Bir ay içerisinde personelimizin yüzde 75’ine iş verebiliriz. Geri dönecek olanların işi hazır” dedi.

Halil İbrahim Gümüşer

Kent ihracatının dörtte birini yapıyor

Kipaş Holding’in Kahramanmaraş ekonomisindeki yeri yüzde 25’i buluyor. 6 bin 500 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikalarında günlük 500 ton iplik, aylık olarak da 48-50 milyon metre denim üretimi yapılıyor. Holding bünyesindeki şirketlerin yıllık ihracatı 350 milyon dolar civarında. Şehrin yıllık toplam 1.4 milyar dolar olan ihracatının dörtte birini Kipaş tek başına gerçekleştiriyor. Şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 86’ncı sırada yer alıyor.



