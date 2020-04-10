Gündem Tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde
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Tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar: Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde

Tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar: Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi.
İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında ihracatı Sağlık Bakanlığının özel iznine bağlanan tıbbi koruyucu malzemelerini, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yurt dışına çıkarıp Avrupa ülkelerine pazarlamak isteyen fırsatçılar gümrüğe takıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

AA
Araçta toplamda 767 bin adet değişik markalarda tıbbi maske; 12 bin adet anti bakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 adet el dezenfektanı olmak üzere toplamda 783 bin 80 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Bu kapsamda, İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda sargı bezi taşıdığını beyan eden ve Yunanistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen tırdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekiplerince inceleme başlatıldı.

Belgelerinde yapılan inceleme neticesinde fiziki kontrollerin gerçekleştirilmesi için tır, önce x-ray tarama cihazına ardından da arama hangarına sevk edildi.

AA
Araçta toplamda 767 bin adet değişik markalarda tıbbi maske; 12 bin adet anti bakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 adet el dezenfektanı olmak üzere toplamda 783 bin 80 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) personelince müşterek gerçekleştirilen kontrollerde aracın beyan edildiği gibi sargı bezi taşımadığı anlaşıldı.

Araçta toplamda 767 bin değişik markada tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı olmak üzere toplamda 783 bin 80 tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Konuya ilişkin soruşturma devam ederken, yakalanan tıbbi malzemelerin Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruşları arasında dağıtılmasına başlandı.

AA
Araçta toplamda 767 bin adet değişik markalarda tıbbi maske; 12 bin adet anti bakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 adet el dezenfektanı olmak üzere toplamda 783 bin 80 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Kargodan tıbbi koruyucu malzemeler çıktı

Öte yandan İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda risk analizi çalışmaları neticesinde durumundan şüphelenilen bir kargo x-ray taramasına yönlendirildi. Tarama neticesinde fiziki kontrole tabi tutulan gönderinin, beyan edildiği gibi tekstil malzemesi değil, tıbbi koruyucu malzeme olduğu saptandı. Söz konusu çalışma neticesinde 341 bin 300 maskenin yanı sıra çok sayıda tulum, koruyucu gözlük ve dezenfektan ele geçirildi.

İki olayda yakalanan tıbbi koruyucu malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.

Tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar: Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde
FOTOĞRAF 10
Title
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
Title
Bu kapsamda, İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda sargı bezi taşıdığını beyan eden ve Yunanistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen tırdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekiplerince inceleme başlatıldı.
Title
Belgelerinde yapılan inceleme neticesinde fiziki kontrollerin gerçekleştirilmesi için tır, önce x-ray tarama cihazına ardından da arama hangarına sevk edildi.
Title
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) personelince müşterek gerçekleştirilen kontrollerde aracın beyan edildiği gibi sargı bezi taşımadığı anlaşıldı.
Title
Araçta toplamda 767 bin değişik markada tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı olmak üzere toplamda 783 bin 80 tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
Title
Konuya ilişkin soruşturma devam ederken, yakalanan tıbbi malzemelerin Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruşları arasında dağıtılmasına başlandı.
Title
Öte yandan İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda risk analizi çalışmaları neticesinde durumundan şüphelenilen bir kargo x-ray taramasına yönlendirildi.
Title
Tarama neticesinde fiziki kontrole tabi tutulan gönderinin, beyan edildiği gibi tekstil malzemesi değil, tıbbi koruyucu malzeme olduğu saptandı.
Title
Söz konusu çalışma neticesinde 341 bin 300 maskenin yanı sıra çok sayıda tulum, koruyucu gözlük ve dezenfektan ele geçirildi.
Title
İki olayda yakalanan tıbbi koruyucu malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.
Tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar: Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında ihracatı Sağlık Bakanlığının özel iznine bağlanan tıbbi koruyucu malzemelerini, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yurt dışına çıkarıp Avrupa ülkelerine pazarlamak isteyen fırsatçılar gümrüğe takıldı.

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