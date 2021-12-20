Trabzon'daki tarihi kale için mülkiyet davası.

Trabzon’da limana hakim bir noktada yapılan Güzelhisar Kalesi’nin kullanım hakkını almak için girişimlerini sürdüren Üçüncüoğlu sülalesi, kalenin ve arazisinin devri için dava açacak.



Vakıf kurmak için mahkemeye çıkacak Güngör Üçüncüoğlu, vakfı kurduktan sonra kalenin devrini isteyeceklerini, reddedilmesi halinde Askeriye ve Karayolları’nın elindeki 2 bin 285 metrekarelik alan için dava açacaklarını söyledi. Kendisine kaleyi alamayacağını söyleyenlere cevap veren Üçüncüoğlu, “Yok öyle bir şey alacağız” dedi.

KALENİN MÜLKİYETİNİ ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR



13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen tarihi kalenin de içinde yer aldığı arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu iddia eden torunlarının kalenin mülkiyetini almak için girişimleri sürüyor.

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Uzun bir hukuki sürecin ardından Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisi olduklarını ve Güzelhisar Kalesi’nin mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu mahkeme kararıyla tescilleyen Üçüncüoğlu sülalesi, kuracakları vakfın ardından devletten kalenin mülkiyet haklarının devrini isteyecek.