Tramvay yayaya çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da feci kaza
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.
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#tramvay
31 dakika önce
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.
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