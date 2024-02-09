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Tramvay yayaya çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

14:49 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 14:53 - 9/02/2024 Cuma
DHA
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza

Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

 





#İstanbul
#sultanahmet
#kaza
#tramvay
31 dakika önce
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