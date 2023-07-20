Umutlar da kül oldu

Vedat Yongacı, Sedat Mandacı.
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz Pazar günü çıkan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ise hayat normale dönüyor. Yangın nedeniyle büyük zarar yaşandığını belirten köylüler, devletten destek istiyor. Yarım saat içinde buğday tarlaları, küçükbaş hayvanlar ve damların yandığını belirten Köylü Sedat Mandacı, “Perişan olduk. Hayvanları nereye kaçıracağımızı şaşırdık. Ne tarafa gitsek alevler geliyordu” dedi. Çiftçilikle uğraşan Vedat Yongacı ise, “Yangın hepimizi mahvetti. Yaklaşık bin 500 tane balyam ve tohumluk diye ayırdığımız arpa, buğday yandı” diye konuştu.
CANIMIZI ZOR KURTARDIK
Hayvanların bulunduğu damın yandığını anlatan Ramazan Özbek, “Ateşin nereden geldiğini anlayamadık, canımızı zor kurtardık” derken,
Nihat Mutlu ise yangını çıkaranların ya da sebep olanların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
1 KİŞİ TABURCU
Yangından etkilenerek tedavi alınan 4 kişiden 1’i taburcu edildi. 2 hastanın tedavisi Çanakkale Devlet Hastanesi’nde, 1 hasta ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde devam ediyor.