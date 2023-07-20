|
Gündem

Umutlar da kül oldu

Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği yangınlarda sadece ormanlık alanlar değil, köyler ve tarım alanları da zarar gördü. Çanakkale'de 52 saatte söndürülebilen orman yangınında köyleri boşaltılan çiftçiler, "Canımızı zor kurtardık ama mahsullerimiz yandı, hepimiz mağduruz" diyerek destek istedi. Tekirdağ'ın Çorlu ile Ergene ilçelerinde 500 dönüm tarım alanı, Eskişehir Seyitgazi'de de 30 dönüm hububat alanı zarar gördü.

04:00 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vedat Yongacı, Sedat Mandacı.

Vedat Yongacı, Sedat Mandacı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz Pazar günü çıkan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ise hayat normale dönüyor. Yangın nedeniyle büyük zarar yaşandığını belirten köylüler, devletten destek istiyor. Yarım saat içinde buğday tarlaları, küçükbaş hayvanlar ve damların yandığını belirten Köylü Sedat Mandacı, “Perişan olduk. Hayvanları nereye kaçıracağımızı şaşırdık. Ne tarafa gitsek alevler geliyordu” dedi. Çiftçilikle uğraşan Vedat Yongacı ise, “Yangın hepimizi mahvetti. Yaklaşık bin 500 tane balyam ve tohumluk diye ayırdığımız arpa, buğday yandı” diye konuştu.

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Hayvanların bulunduğu damın yandığını anlatan Ramazan Özbek, “Ateşin nereden geldiğini anlayamadık, canımızı zor kurtardık” derken,

Nihat Mutlu ise yangını çıkaranların ya da sebep olanların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

1 KİŞİ TABURCU

Yangından etkilenerek tedavi alınan 4 kişiden 1’i taburcu edildi. 2 hastanın tedavisi Çanakkale Devlet Hastanesi’nde, 1 hasta ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde devam ediyor.




#Orman yangını
#Çanakkale
#Tekirdağ
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara-Sivas hızlı tren hattına ek seferler konulacak