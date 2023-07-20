Umutlar da kül oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun’da katıldığı bir forumda orman yangınları ile mücadelenin önemine değinerek, “Ülke olarak ağustos sonuna kadar bir alarm durumundayız. Kabiliyetlerimiz, müdahale yetkinliğimiz gün geçtikçe iyileşti. Bugün itibarıyla biz aynı anda orta ve üst ölçekte belli sayıda yangına çok hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Yeşil vatanı korumak sadece devletin değil bu vatanın evlatlarının birinci derece görevidir. Yangın çıkarabilecek her türlü eylemden kaçınalım” dedi.