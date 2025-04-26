Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Yangını fark edip son anda evden çıktı

Yangını fark edip son anda evden çıktı

22:3526/04/2025, Cumartesi
G: 27/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Ev sahibi, çıkan yangını fark ederek dışarı çıktı.
Ev sahibi, çıkan yangını fark ederek dışarı çıktı.

Karabük'te Doğlacık köyünde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangını fark edip evden çıkan ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Doğlacık köyünde meydana geldi. Fatma Öztekin'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangını fark edip evden çıkan Fatma Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın sonrası 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.



#Karabük
#Yangın
#Köy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?