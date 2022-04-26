Yoldan çıkan otomobil bariyerlere saplandı sürücü şoka girdi

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı sürücü yaralı olarak atlattı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametinden Karabük’e seyreden Dilara Beyza A. (21) idaresindeki 61 ADC 628 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip bariyerlere saplandı.

Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye ve 112 ekipleri polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanında etkisi ile şoka giren yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen yaralı kadının kocası, trafik polislerine 5 gündür eşiyle konuşmadıklarını akşam telefonla kavga ettiklerini eşinin evden çıktığını söyledi.

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Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

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