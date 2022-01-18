Yollar kardan kapandı 87 yaşındaki Nazife nine için ekipler seferber oldu.

Şen, “İstanbul dahil Marmara’nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur akşam kar olabilir. KAR İstanbul’da 24 saat kalacak Yoğun bir yağış olmayacak. Çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık Bugün 10 yarın akşam 2 derece şeklinde olacak. Batı Karadeniz Güney Doğu Anadolu ile Elazığ, Malatya çevrelerinde ve kar yarın ve çarşamba yoğun” şeklinde açıklamalarda bulundu.<br><br>

Prof. Dr. Şen, “Gece yarısından sonra Marmara ve Ege de yağış başlıyor. Marmara’da ve Batı Akdeniz’de yağmur iç Ege de kar bekleniyor. Yarın öğleden sonra sıcaklıklar kuzey bölgelerden başlayarak 6 ila 7 derece düşecek. Ege ve Akdeniz kıyıları hariç karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış var” dedi.

BUZLANMALAR BEUS’TAN TAKİP EDİLECEK<br><br>Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.

İstanbul'da kar alarmı: Uzmanlar tarih vererek uyardı

Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu ile ilgili son tahminlerini yayınladı. "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışının etkisi kısa sürede sona ermişti. Bu hafta sonu başlayacak yarı yıl (sömestr) tatilinde kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, İstanbul'a kar ne zaman kar yağacak? İşte detayları...