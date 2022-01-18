Yollar kardan kapandı 87 yaşındaki Nazife nine için ekipler seferber oldu.

Karabük’ün Yenice ilçesinde evinde rahatsızlanan 87 yaşındaki Nazife Alagöz’e ulaşmak isteyen ambulans, karla kaplı yolda çıkamayınca, yaşlı kadın İl Özel İdare ekiplerinin yardımı ile evinden alındı.
KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü Alagözler Mahallesindeki evinde nefes darlığı sonucu rahatsızlanan 87 yaşındaki Nazife Alagöz’ün yakınları 112 ekiplerinden yardım istedi. Yaşlı kadını almak için yola çıkan 112 ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası yer yer kar kalınlığının 30 santimetreye bulduğu yolda ilerleyemedi. YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Bunun üzerine ekipler, bölgede çalışma yapan İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Özel idareye ait 4 çarpı 4 pikapla köye ulaşan ekipler, yaşlı kadını branda sedye ile araca kadar karlı yolda taşıdı. Buradan pikaba alınan Nazife nine, ambulansa kadar getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi. Yaşlı kadın tedavi için Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Olay, Beldibi Mahallesi, Emekcikli Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması için uyardı. Dün yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici'yi bir kez daha uyararak çuvalları kaldırmasını istedi.
Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, acıyla koşmaya başladı.
Bu sırada bir kişi, Ekici'nin üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.
KURTARILAMADI <br><br>Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Bu arada olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici'nin zabıta ekiplerine \"Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz\" dediği duyuldu.
Zabıta ekipleriyle tartıştı, kendisini ateşe verdi: Seyyar kömürcü hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızarak, üzerine benzin döküp kendini yakan Süleyman Ekici (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı için geri sayım başladı.
Güne sulu kar, ardından yer yer güneşli olarak başlayan İstanbullular akşam saatlerinde karın tadına varacak.<br>
İBB AKOM verilerine göre bugün sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Buzlanmalar BEUS sistemi üzerinden müdahale edilecek.
İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da bugünden itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65 km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.<br>
AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA İL GENELİNDE KAR VAR<br><br>Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.<br>
BUZLANMALAR BEUS’TAN TAKİP EDİLECEK<br><br>Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.
İSTANBUL İÇİN UYARI<br><br>CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Prof. Dr. Şen, “Gece yarısından sonra Marmara ve Ege de yağış başlıyor. Marmara’da ve Batı Akdeniz’de yağmur iç Ege de kar bekleniyor. Yarın öğleden sonra sıcaklıklar kuzey bölgelerden başlayarak 6 ila 7 derece düşecek. Ege ve Akdeniz kıyıları hariç karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış var” dedi.
Şen, “İstanbul dahil Marmara’nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur akşam kar olabilir. KAR İstanbul’da 24 saat kalacak Yoğun bir yağış olmayacak. Çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık Bugün 10 yarın akşam 2 derece şeklinde olacak. Batı Karadeniz Güney Doğu Anadolu ile Elazığ, Malatya çevrelerinde ve kar yarın ve çarşamba yoğun” şeklinde açıklamalarda bulundu.<br><br>
HAFTA SONU İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?<br><br>Çarşamba etkisini yitiren kar yağışının cumartesi ve pazar tekrar etkisini artırması bekleniyor.<br>
İşte 10 günlük hava durumu tahminine göre İstanbul'da hava durumu ve kar yağması beklenen günler şöyle:
SÖMESTR'DA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?<br><br>19 Ocak Çarşamba - Parçalı Bulutlu Hava sıcaklığı 40 derece<br>
20 Ocak Perşembe - Çoğunlukla Güneşli Rüzgarlı. Hava sıcaklığı 87 derece<br>
21 Ocak Cuma - Yağmurlu. Hava sıcaklığı 91 derece
22 Ocak Cumartesi - Kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı 31 derece
23 Ocak Pazar - Kar yağışının etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 3-1 derece olarak seyredecek.
24 Ocak Pazartesi - Hafif kar etkili olacak. Hava sıcaklığı 2-2 dereceye düşecek.
25 Ocak Salı - Kar geçişi olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 2-1 derece.
26 Ocak Çarşamba - Kar geçişi. Hava sıcaklığı 30 derece
27 Ocak Perşembe - Kar geçişleri. Hava sıcaklığı 31 derece
28 Ocak Cuma - Karla karışık yağmurlu. Hava sıcaklığı 52 derece
29 Ocak Cumartesi - Sağanak yağışlı 52 derece
30 Ocak Pazar - Sağanak yağışlı 63 derece
1 Şubat Salı - Sağanak Yağışlı 63 derece
İstanbul'da kar alarmı: Uzmanlar tarih vererek uyardı
Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu ile ilgili son tahminlerini yayınladı. "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışının etkisi kısa sürede sona ermişti. Bu hafta sonu başlayacak yarı yıl (sömestr) tatilinde kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, İstanbul'a kar ne zaman kar yağacak? İşte detayları...
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Yeni Zelanda Savunma Gücü’nün bir keşif uçağı Tonga üzerinde uçarak, yanardağ patlaması ve ardından gelen tsunaminin neden olduğu hasarı görüntüledi.
Yeni Zelanda Savunma Gücü tarafından, Tonga hükümeti için hazırlanan raporda, Atata adasında “çok sayıda binanın eksik olduğu” ve kalan yapıların muhtemelen tsunamiden zarar gördüğü belirtilirken, çok sayıda ağacın kökünden söküldüğü aktarıldı.
Fonoifua Adası'nına ilişkin, en büyük binalar hariç, adadaki tüm binaların yıkılmış olduğu yazıldı.
69 kişinin yaşadığı alçak bir ada olan Mango Adası’nda yaşananlar ise 'felaket' olarak nitelendirildi:<br><br>Yetkililer, “Adanın tamamı enkaza dönüşürken felaket hasarı gözlemlendi.” açıklamalarında bulundu.
Bununla birlikte fotoğraflar, ayrıca tsunami ve volkan patlaması sırasında Tonga'nın alt yapısına verilen zarar hakkında bir fikir verdi. Savunma gücü, Fua'amotu Uluslararası Havalimanı'nın güneydoğu pistinde \"sınırlı\" bir hasar olduğunu, ancak pisti kaplayan kül nedeniyle şu anda 'kullanışsız' olduğunu bildirdi.
Ancak, Yeni Zelanda Savunma gücü, araçların ve insanların havadan görülebildiği pistteki külü temizleme operasyonunun sürdüğünü açıklayarak, “Pistin güneydoğu ucunda kürek ve el arabasıyla temizleme işlemleri yapılıyor. Hiçbir ağır kazı makinesi gözlemlenmedi. Yüzeylerde bir kül tabakası olmasına rağmen, havaalanı yapıları sağlam görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının patlamasından ve Cumartesi günü Pasifik topluluklarının ana iletişim kablosunun kopmasının ardından meydana gelen tsunamiden bu yana Tonga'dan çok az haber alındı.
Onarım gemisini Papua Yeni Gine'den Tonga'ya götürmenin zorluğu ve yanardağdan çok uzakta olmayan, yani civardaki Tongalılar olan sularda çalışacak olan gemi mürettebatının güvenlik endişeleri nedeniyle kablonun onarılması haftalar alabilir. Dünya, ada ülkesiyle düzenli temasın yeniden başlaması için haftalarca beklemek zorunda kalabilir.
Avustralya ve Yeni Zelanda, Tonga'ya 1 milyon dolarlık ilk yardım sözü verdi. Yeni Zelanda, su ve diğer yardım malzemeleri taşıyan iki donanma gemisi gönderdi.
Yanardağ patlaması sonrası Tonga'daki felaket böyle görüntülendi
Büyük Okyanus'ta yer alan ve 169 adadan oluşan Tonga'da hafta sonu gerçekleşen yanardağ patlamasının ardından tsunami vurdu. Yaşan olaylar nedeniyle ülke bir kül tabakasıyla kaplandı. Okyanusun altında bulunan ana iletişim kablosunun kopması nedeniyle haber alınamayan ülkeye keşif uçakları gönderiliyor. Havadan çekilen fotoğraflar, Tonga'nın tsunami ve volkanik patlamanın yol açtığı felaket nedeniyle ağır bir şekilde tahribata uğradığını gösterdi. Bazı bölgeler adeta haritadan silinirken, neredeyse sağlam bina kalmadı.
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Ardahan’da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25,9 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri ve işyeri camları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 33,2 derece olarak ölçüldü.
Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Olcay Çağıl, \"Şu anda Ardahan donmuş vaziyette. İnsanlar soğuktan cadde ve sokaklara çıkamıyor. İçler acısı bir durumdayız. Soğuktan ne araçlar çalışabiliyor ne de biz kendimiz çalışabiliyoruz\" dedi.
Ardahan’da Sibirya soğukları
Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.