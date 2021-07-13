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ZONGULDAK

Kurban yakalama timi göreve hazır

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için ekip kurdu. Eğitimlerini tamamlayan ekip göreve hazır.

Haber Merkezi İHA
Zonguldak haber... Kurban yakalama timi göreve hazır
Kurban yakalama timi eğitimlerini tamamladı.


Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, veteriner hekim ve 2 personelden oluşan Kurbanlık Hayvan Yakalama Timi kurdu.

Ekibe, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim verildi, tatbikatlar yapıldı.
İHA
Ekibe, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim verildi, tatbikatlar yapıldı.

UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Kurban Bayramı’nda sıkça yaşanan kaçan kurbanlık hayvan olaylarına müdahale etmek için oluşturulan ekibe, Belediye Veteriner Hekimi Özgür Fahrettin Coşgun tarafından hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim verildi, tatbikatlar yapıldı.

Erzincanlı kurban timi göreve hazır: 2 ATV bir at bir drone bayramda iş başında olacak
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2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personel ile 10 kişiden oluşan ekip, olası kurban kaçma ihtimaline karşı Kurban Bayramı'na kadar günlük antrenman yaparak daha hazırlıklı hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kurban timi ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanlarda kement ve uyuşturucu iğne atma eğitimleri alıyor. Kaçan kurbanlıkların yerinin daha hızlı tespit edilebilmesi ve takip edilebilmesi için bir kişi de dron ile destek verecek. Kaçan kurbanlıklar silahlı kara ekipleri, atlı ve ATV araçlı personel tarafından kısa sürede yakalanacak.
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Kurbanlığı kaçan vatandaşların 153 veya 444 9 024 numaralı telefondan Erzincan Belediyesi çağrı merkezine ihbarda bulunmasını isteyen Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı şunları söyledi:
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“Erzincan Belediyesi olarak kurban timimizi kurduk. Ekibimiz hazırlıklara başladı burada amacımız hayvanlara eziyet vermeden canlarını yakmadan en hızlı şekilde kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak. Dron ile kaçan kurbanlık hayvanların yerini tespit ediyoruz. Atlı ve ATV'lerle kement atma eğitimleri ile hayvanın doğru vücut ve kas noktalarına sakinleştirici enjektör fırlatma eğitimleri veriyoruz. Buradaki amacımız kurban bayramında kurbanı kaçan vatandaşlara yardımcı olmak. Kurban timi, pandemi sürecine uygun olarak eğitimlerini sürdürüyor. Bayram boyunca 24 saat 153 numaralı çağrı merkezimize ulaşmaları halinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.
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Kurban Timi Ekip Şefi Ertuğrul Telli de, “Her sene olduğu gibi bu sene de kurban timi olarak çalışmalarımıza başladık. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki antrenman yapıyoruz. Burada önemli olan en kısa zamanda kaçan kurbanlığı etkisiz hale getirmek. Bayram süresince halkın hizmetimiz olacağız diye konuştu
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Erzincanlı kurban timi göreve hazır: 2 ATV bir at bir drone bayramda iş başında olacak
Erzincan Belediyesi'nin 2 ATV araçlı, bir atlı ve bir drone kullanan personelden oluşan 10 kişilik 'kurban timi' bayram için hazırlıklarına başladı.

Yakalama timi sakinleştirici ilaç olarak ette kalıntı bırakmayan ürünleri kullanacak.
İHA
Yakalama timi sakinleştirici ilaç olarak ette kalıntı bırakmayan ürünleri kullanacak.

ALO 153 YARDIM HATTI

Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, ihtiyaç duyan vatandaşların Alo 153 Zabıta ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nin 315 01 02 numaralı telefonlarını arayarak yardım isteyebileceklerini söyledi.

Terzi, yakalama timinin olay anında sakinleştirici ilaç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı ve ette kalıntı bırakmayan ürünleri kullanacağını bildirdi.

Ekibe, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim verildi, tatbikatlar yapıldı.
İHA
Ekibe, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim verildi, tatbikatlar yapıldı.

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