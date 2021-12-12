​Çocuklar için 6 dijital öneri

Araştırmalar, ebeveynlerin dijital ortamda harcadıkları zamanla çocuklarınınki arasında doğrudan bir ilişki olduğunu kanıtlıyor. Kaspersky tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, günde 5 saat dijital ortamda vakit geçiren çocukların (%48) ebevenyleri de (%48) yine günde 5 saat çevrim içi. Buna karşı, ebeveynler, çocuklarının oyunlara bağımlı hale gelmesinden (%60), mahremiyetlerini ve güvenliklerini nasıl etkileyeceğinden (%60) endişe duyuyor. Ebeveynlerin %61’i konu dijital alışkanlıklar olduğunda iyi bir rol model olduklarını düşünmüyor. Uzmanlar, günümüz çocukları için 7 dijital öneri veriyor.

Rol model olun: Öncelikle kendi alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Yemek yerken veya sohbet ederken akıllı telefonunuzu kullanıyor musunuz? Bu konuda ebeveynler mutlaka örnek olmalı.

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DİJİTAL ARINMA

Cihazsız zaman planlayın: Aile yemekleri, uyku saati öncesi gibi vakitlerde hem anne babalar hem çocuklar cihazları bir kenara bırakmalı. Bununla birlikte dijital arınma şart. Yürüyüş, oyun vakti gibi belirli zamanlarda telefonlar ele alınmamalı.

Günde bir kere şarj hakkı verin: Teknoloji ilerledikçe şarjlar bir o kadar hızlı tükeniyor. Bu yüzden çocuklara günde 1 kere şarj hakkı verin. Ve her sabah aynı saatte cihazları şarja takın. Bu sayede çocuklar uyanır uyanmaz telefon ya da tableti istemeyecekleri gibi, gün içinde kullandıktan sonra akşam şarjları tükenecektir. Kontrol uygulamaları indirin: Web sitesi filtreleri, ekran süresi kontrolü, GPS ile izleme, YouTube ve arama motorlarında güvenli arama yöntemlerini kullanın. Bu tür uygulamalara neden ihtiyaç duyduğunuzu çocuğunuzla konuşun. Herhangi bir gizlilik ayarını kendi başına kabul etmemesini isteyin.

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UYARILARI SINIRLAYIN

Bildirimleri kapatın: Yetişkinler bile bazen mesajları kontrol etme eğilimine karşı koymakta zorlanırlar, bu nedenle bu nedenle bunun çocuklar için ne kadar zor olduğunu hayal edebilirsiniz. Okul ödevlerinden veya diğer görevlerden dikkatlerinin dağılmaması için uyarıları sınırlayın.

Güvenilirliğe dikkat edin: Çocuklarınıza şüpheli web sitelerini ziyaret etmemelerini, şifreleri veya herhangi bir kişisel bilgiyi oraya girmemelerini, resmi uygulama mağazaları dışında herhangi bir yerden uygulama indirmemelerini söyleyin ve konuda kontrolü ele alın.

HAYAT Dijital detoksun tam zamanı