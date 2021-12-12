Hayat Çocuklar için 6 dijital öneri
AKTÜEL

Çocuklar için 6 dijital öneri

Günde 5 saat dijital ortamda vakit geçiren çocukların ebeveynleri de yine aynı süre çevrim içi. Bununla birlikte aileler, iyi bir rol model olmadıklarının farkındalar. Uzmanlar günümüz çocuklarının ebeveynlerine bu konuda öneriler veriyor. Günde 1 kere şarj hakkı verin, kontrol/takip uygulamaları indirin, bildirimleri kapatın.

Abone Ol Google News
Büşra Karagöz Yeni Şafak
​Çocuklar için 6 dijital öneri
Arşiv

Araştırmalar, ebeveynlerin dijital ortamda harcadıkları zamanla çocuklarınınki arasında doğrudan bir ilişki olduğunu kanıtlıyor. Kaspersky tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, günde 5 saat dijital ortamda vakit geçiren çocukların (%48) ebevenyleri de (%48) yine günde 5 saat çevrim içi. Buna karşı, ebeveynler, çocuklarının oyunlara bağımlı hale gelmesinden (%60), mahremiyetlerini ve güvenliklerini nasıl etkileyeceğinden (%60) endişe duyuyor. Ebeveynlerin %61’i konu dijital alışkanlıklar olduğunda iyi bir rol model olduklarını düşünmüyor. Uzmanlar, günümüz çocukları için 7 dijital öneri veriyor.

Rol model olun: Öncelikle kendi alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Yemek yerken veya sohbet ederken akıllı telefonunuzu kullanıyor musunuz? Bu konuda ebeveynler mutlaka örnek olmalı.

DİJİTAL ARINMA

Cihazsız zaman planlayın: Aile yemekleri, uyku saati öncesi gibi vakitlerde hem anne babalar hem çocuklar cihazları bir kenara bırakmalı. Bununla birlikte dijital arınma şart. Yürüyüş, oyun vakti gibi belirli zamanlarda telefonlar ele alınmamalı.

Günde bir kere şarj hakkı verin: Teknoloji ilerledikçe şarjlar bir o kadar hızlı tükeniyor. Bu yüzden çocuklara günde 1 kere şarj hakkı verin. Ve her sabah aynı saatte cihazları şarja takın. Bu sayede çocuklar uyanır uyanmaz telefon ya da tableti istemeyecekleri gibi, gün içinde kullandıktan sonra akşam şarjları tükenecektir. Kontrol uygulamaları indirin: Web sitesi filtreleri, ekran süresi kontrolü, GPS ile izleme, YouTube ve arama motorlarında güvenli arama yöntemlerini kullanın. Bu tür uygulamalara neden ihtiyaç duyduğunuzu çocuğunuzla konuşun. Herhangi bir gizlilik ayarını kendi başına kabul etmemesini isteyin.

UYARILARI SINIRLAYIN

Bildirimleri kapatın: Yetişkinler bile bazen mesajları kontrol etme eğilimine karşı koymakta zorlanırlar, bu nedenle bu nedenle bunun çocuklar için ne kadar zor olduğunu hayal edebilirsiniz. Okul ödevlerinden veya diğer görevlerden dikkatlerinin dağılmaması için uyarıları sınırlayın.

Güvenilirliğe dikkat edin: Çocuklarınıza şüpheli web sitelerini ziyaret etmemelerini, şifreleri veya herhangi bir kişisel bilgiyi oraya girmemelerini, resmi uygulama mağazaları dışında herhangi bir yerden uygulama indirmemelerini söyleyin ve konuda kontrolü ele alın.

Dijital detoksun tam zamanı
HAYAT
Dijital detoksun tam zamanı

Dijital dünyanın çocuklara getirdiği hastalıklar
HAYAT
Dijital dünyanın çocuklara getirdiği hastalıklar


27 maçlık seri sona erdi

27 maçlık seri sona erdi

​Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor ilk yenilgisini aldı.
Yeni dönem başladı

Yeni dönem başladı

Çipli kimlik kartı için işlemler evde yapılacak.
İşkenceye 3 yıl direnen genç

İşkenceye 3 yıl direnen genç

​Suriyeli Ömer Alshogre dünyaya Esed zulmünü anlatıyor.
Sosyal medya demokrasi için tehdit

Sosyal medya demokrasi için tehdit

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, sosyal medyadaki yalan ve dezenformasyona dikkat çekti.
ABD'de kasırga dehşeti

ABD'de kasırga dehşeti

​5 eyalette etkili olan kasırgada en az 70 ölü var.
Sınıftan Kandil'e gönderdiler

Sınıftan Kandil'e gönderdiler

​Kamudan ihraç edilen 21 öğretmenin PKK propagandası yaptığı tespit edildi.

İBB'nin dağ kadrosu

İBB'nin dağ kadrosu

​PKK'nın dağ kadrosundan İBB kadrosuna geçen çalışanlar ortaya çıktı.
Avrupa'da Omicron paniği

Avrupa'da Omicron paniği

​AB ülkelerinde 582 Omicron vakası var, ölüm yok.
Stokçuluk e-ticarete sıçradı

Stokçuluk e-ticarete sıçradı

​Fahiş fiyatı tetikleyen ürün stoklama oyunu şimdi de e-ticaret sitelerinde.
Çağımızın en mütevazı filozofu

Çağımızın en mütevazı filozofu

​Teoman Duralı sevenlerince alçak gönüllülüğü ile yad ediliyor.
Cenaze yolunda feci kaza

Cenaze yolunda feci kaza

​5'i aynı aileden 6 kişi trafik kazasında can verdi.
Kışın deri nem ister

Kışın deri nem ister

​Kış güneşi yaz mevsimindeki gibi deriye zarar veriyor.

Bakan Koca: Altı kişide tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.