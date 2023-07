Günümüz çocukları için şiir, biçilmiş bir kaftan

Her ne kadar masal, eleştiri yazıları ve öykü türlerinde çalışmış olsam da çocuklar için şiir söylemek/yazmak edebiyat dünyamın biricik eylemidir, şiir benim özel çocuğumdur. Yetişkinler için şiir ne kadar önemliyse çocuklar için de önemli. Çocuklar için söylenmiş/ kaleme alınmış şiirleri manilerle karıştırmak ise en büyük yanılgı. Çocuk şiiri, uçsuz bucaksız bir evren. İyi yazılmış bir şiir, çocuk okurun imgelem dünyasını zenginleştirir. Çocuklar için kaleme alınmış şiirler bir sehl-i mümteni sanatıdır dersek abartmış olmayız, zira her satır zorun imbiğinden geçirilmiş kolay bir anlatımdan ibarettir. Çocukların imgelem dünyasını asla hafife almamak gerekiyor. Öyle ki çocuklar için şiir yazmak, yetişkinler için şiir yazmaktan daha meşakkatli. Çocuğa görelik ilkesiyle yazılan bir şiir, çocuğun söz dağarcığını zenginleştirir. Çocuğun duygu ve düşünce dünyasını ilmek ilmek örerek güçlendirir. Şiir, çocuğun evrene bakışını da olumlu yönde etkiler. Şiir okuyan çocuklar akademik anlamda da başarı sağlar, zira şiirin özüne inen bir zihin güç soruları da zorlanmadan çözer. Çocuğun kişilik gelişiminde sağlıklı bir düş gücü ve imgelem dünyası en önemli faktördür, bu bağlamda çocuklar için söylenmiş/yazılmış şiirler çocuk dimağında önemli bir yer tutar.

Çocuklar şiiri çok sever, yeter ki şiirle bir kere tanışsınlar. Çocuk şiirinin okuruna yeteri kadar ulaşmamasında birçok faktör etkili olsa da bunların en başında popüler çocuk edebiyatının nitelikli çocuk edebiyatını gölgelemiş olması geliyor. Okullarda öğrenciler için seçilen/ tavsiye edilen kitap listelerinde niçin çocuk şiiri kitabı azdır ya da hiç yoktur? Üzülerek ifade etmeliyim ki öğretmenler çocuk şiiri ve nitelikli çocuk eserlerini tanıma/okuma noktasında (istisnalar hariç) yeterli değil. Çocuk okur her türlü edebî eserle tanışmalı. Bu yüzden bilhassa anne babalar, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri çocuklar için yazılmış şiirlerle çocukları tanıştırmalı diye düşünüyorum. Çocukların şiirle olan sınırlı bağını kuvvetlendirmek için şair amcalara/ teyzelere de büyük görevler düşüyor: Çocuğa görelik ilkesiyle, çocuğu içine çekecek şiirler yazmalıyız. Çocuk şiirinde her konu işlenebilir, yeter ki nitelikli bir anlatım olsun. Aslında günümüz çocukları için şiir, biçilmiş bir kaftan. Her şeyin kısa sürede yapıldığı, videoların dahi 1,5 hızda izlendiği bu zamanda çocuk şiiri için az şey okuyarak çok şeye ulaşmanın sihirli anahtarı diyebiliriz.