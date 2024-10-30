İşte dünyanın en iyi 46 kuruyemişi: Türkiye'den 3 çerez de listede... Hem de 2. sırada!

Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Listede ikinci, sekizinci ve 24. sırada Türkiye'den 3 ürün de yer aldı. Listenin birinci sırasındaki ülke ise dikkat çekti.
Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan
isimli platform, 15 Ekim 2024 tarihinde
"dünyanın en iyi 46 kuruyemişi"
listesini yayınladı.
Listede Gaziantep Fıstığı da yer aldı hem de ikinci sırada...
Listeye Antep Fıstığı damgası
Antep fıstığının lezzeti ve hasadıyla ilgili bilgi verilen platformda, bu ürünün genellikle baklava yapımında kullanıldığı belirtildi.
"Gaziantep’e özgü bu fıstık, Taste Atlas tanıtımında canlı yeşil rengi ve narenciye aromasıyla ön plana çıktı. Antep fıstığı, özellikle Eylül ayında hasat edilmekle birlikte, baklava yapımında kullanılması durumunda Ağustos’ta toplanıyor. Ayrıca, Gaziantep’te her yıl düzenlenen Fıstık Festivali ile bu lezzet kutlanıyor."
'Hakkımız tabii ki birincilikti...'
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda,
"Fıstık gibi bir haberim var, ülkelerin coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere tanıtan TasteAtlas, kullanıcı ve eleştirmenlerin puanlarıyla Antep fıstığını 'dünyanın en iyi 2. kuruyemişi' seçti. Hakkımız tabii ki birincilikti ama 2025'te görüşmek üzere diyelim."
ifadelerini kullandı.
Aydın Kestanesi sekizinci sırada
Aydın Kestanesi listede 8. sırada yer aldı. Ve kestane hakkında şu bilgilere yer verildi:
"En yaygın Türk meyvelerinden biri, Büyük Menderes nehri yakınlarındaki yüksek ovalarda bin yıldır yetiştirilen bereketli Aydın ilinin kestanesi... Yüksek mineral ve besin içeriği nedeniyle, kış aylarında zihinsel ve fiziksel yorgunluğu gidermek için kullanılan doğal ilaç olarak kullanılabilir. Aydın kestanesi diğer kabuklu meyvelere göre daha az yağ içerir ve zengin bir linoleik asit kaynağıdır. Kestanenin kökeni bilinmemekte, ancak anavatanı Anadolu'dan Yunanistan üzerinden Akdeniz'in geri kalanına yayıldığı düşünülmektedir."
Birinci sırada Yunan fıstığı var
Listenin başında ise Yunanistan’ın geleneksel Fystiki Aeginas fıstığının yer alması dikkat çekti.
Listede Karadeniz yöresine ait bir kuruyemiş de 24. sırada yer alıyor.
İşte TasteAtlas'ın "dünyanın en iyi 46 kuruyemişi" listesi şöyle:
24.sırada Giresun Tombul Fındığı
Listede 24. sırada yer alan Giresun Tombul Fındığı hakkında şu bilgiler yer aldı:
Giresun’da yetişen bu fındık, kendine özgü aroması ve yağlı dokusuyla dikkat çekiyor. Yuvarlak, dolgun çekirdeği ve çatlaması kolay pürüzsüz kabuğu ile Giresun Tombul fındığı, özellikle Türk sofralarının vazgeçilmezi olarak biliniyor.
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