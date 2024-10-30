İşte dünyanın en iyi 46 kuruyemişi: Türkiye'den 3 çerez de listede... Hem de 2. sırada!

"En yaygın Türk meyvelerinden biri, Büyük Menderes nehri yakınlarındaki yüksek ovalarda bin yıldır yetiştirilen bereketli Aydın ilinin kestanesi... Yüksek mineral ve besin içeriği nedeniyle, kış aylarında zihinsel ve fiziksel yorgunluğu gidermek için kullanılan doğal ilaç olarak kullanılabilir. Aydın kestanesi diğer kabuklu meyvelere göre daha az yağ içerir ve zengin bir linoleik asit kaynağıdır. Kestanenin kökeni bilinmemekte, ancak anavatanı Anadolu'dan Yunanistan üzerinden Akdeniz'in geri kalanına yayıldığı düşünülmektedir."