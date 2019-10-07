Hayat Kanayan bir yara Mülteciler ile uyum politikamız
AKTÜEL

Kanayan bir yara: Mülteciler ile uyum politikamız

Nihayet derginin ekim sayısı dopdolu içeriğiyle raflardaki yerini aldı. Toplumun kanayan bir yarası olan mülteciler konusunu ele alan derginin dosya konusu “Birlikte Yaşamaya Hazır mıyız? Mülteciler ve Uyum Politikamız”. Alanında uzman isimlerle röportajlar, izlenimler, tanıklar... Mülteciler ile ilgili yapılan birbirinden farklı çalışmalar okuru yerinde ve doğru düşünmeye sevk ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Suriye sınırından kaçmaya çalışan insanların gazeteciler tarafından görüntülendikleri çarpıcı karelerden biri.
Fotoğraf: Arşiv / Suriye sınırından kaçmaya çalışan insanların gazeteciler tarafından görüntülendikleri çarpıcı karelerden biri.

Türkiye, son yıllardaki kendisine yönelen mülteci akını karşısında tahmin edilebilecek bir refleks gösterdi ve gelenlere kapılarını açtı. Gelen mültecilerin bir insan kaynakları meselesi olarak da eli yüzü düzgün bir envantere konu edilmediğini görüyoruz. Mültecilerin burada kalacaklarını, artık zaman içinde mülteci olmaktan çıkacaklarını öngörmeliyiz. Burada kalmasına kesin gözüyle bakılan mültecilerin de bunu bilmeye ve buna göre gelecek planları yapmaya hakları olduğuna inanan Nihayet dergi, bu ay, göç, uyum ve entegrasyon kelimeleri üzerine okurunu düşündürmeye odaklandı.

Sizin hiç Suriyeli arkadaşınız var mı?

Birçok önemli değerlendirme ve tanıklığı okurları için derleyen derginin dosya konusu “Birlikte Yaşamaya Hazır mıyız?: Mülteciler ve Uyum Politikamız”. Dosya konusunu kapsamında Yusuf Adıgüzel ile yapılan “Sizin hiç ‘Suriyeli’ Arkadışınız Var Mı?” başlıklı röportaj ile Emel Topçu’yla yapılan “Entegrasyona İyi Bir Örnek: Gaziantep’teki Suriyeliler” başlıklı röportaj çarpıcı gerçeklerle okurunun dikkatini çekiyor.

Mülteci dostu Avrupalılar

Röportajların dışında mülteciler ile ilgili kaleme alınan farklı yazılar da yok değil. ‘Eğitime Tutunan Mülteci Çocuklar’, ‘Görünmeyen Göçmenler Afganlar’, ‘Irkçılık Gerçeklerle Değil, Kuruntularla İlgilenir!’ ve ‘Mülteci Dostu Avrupalılar’ başlıklı yazılar mültecilerle olan uyum politikamız hakkına yerinde ve doğru düşünmeye sevk ediyor.

Nihayet dergi ekim sayısı

Aile hayatında yaşanan kırılmalar: İnsanlık tarihinde görülen en büyük ahlaki tehdit
HAYAT
Aile hayatında yaşanan kırılmalar: İnsanlık tarihinde görülen en büyük ahlaki tehdit

Paralı askerlere inat ön saflarda savaştılar
HAYAT
Paralı askerlere inat ön saflarda savaştılar
Aldıkları ceza belli oldu

Aldıkları ceza belli oldu

15 Temmuz'da sela okuyan müezzini darp etmişlerdi.
Bir tek Erdoğan geldi

Bir tek Erdoğan geldi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, basın toplantısında konuştu.
PYD DEAŞ kartını oynuyor

PYD 'DEAŞ kartını' oynuyor

​"DEAŞ'lıların olduğu hapishanelerdeki elemanlarımızı çektik".
Sonu olmayan<br>saçma savaşlardan<br> çıkma vakti geldi

Sonu olmayan
saçma savaşlardan
çıkma vakti geldi

Trump'tan flaş Suriye açıklamaları.
Türkiye'ye yaptırım uygulanması için elimden geleni yapacağım

Türkiye'ye yaptırım uygulanması için elimden geleni yapacağım

​ABD'li senatörden küstah tehdit.
14 bin ÖSO<br> askeri yola çıktı

14 bin ÖSO
askeri yola çıktı

Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekata katılacaklar.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji, İstanbul ve 8 ili saat verip uyardı.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
ABD resmen<br> kabul etti

ABD resmen
kabul etti

​Uzmanlar, Beyaz Saray'ın açıklamalarını değerlendirdi.
'Devleti yıkmaya<br>çalışanlara karşı savaşacağız'

'Devleti yıkmaya
çalışanlara karşı savaşacağız'

​Irak, 1 Ekim'den bu yana gösterilere sahne oluyor.
Ön saflarda savaştılar

Ön saflarda savaştılar

Endülüs'ü çöl ortasında vâhâya dönüştürdüler.
Balkanlar politikamız din eksenli değil

Balkanlar politikamız din eksenli değil

​Cumhurbaşkanı, Sırbistan'daki 'Politika' gazetesine konuştu.
İskoçya'dan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular

İskoçya'dan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular

​Türkiye'den 40 bin kişi "lord" ve "lady" oldu.
Trump'ın da<br> dediği gibi...

Trump'ın da
dediği gibi...

Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi konuştu.
Evrak bekliyorduk <br>Almanya'yı seçti

Evrak bekliyorduk
Almanya'yı seçti

Türk yıldız adayı kararını Almanya'dan yana kullandı.
Konvoylar halinde boşaltıyorlar

Konvoylar halinde boşaltıyorlar

ABD konvoyu ​Türkiye sınırından ayılırken görüntülendi.
Kandil'e nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

Kırmızı kategorideki kadın terörist hedef alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.