Kanayan bir yara: Mülteciler ile uyum politikamız

Türkiye, son yıllardaki kendisine yönelen mülteci akını karşısında tahmin edilebilecek bir refleks gösterdi ve gelenlere kapılarını açtı. Gelen mültecilerin bir insan kaynakları meselesi olarak da eli yüzü düzgün bir envantere konu edilmediğini görüyoruz. Mültecilerin burada kalacaklarını, artık zaman içinde mülteci olmaktan çıkacaklarını öngörmeliyiz. Burada kalmasına kesin gözüyle bakılan mültecilerin de bunu bilmeye ve buna göre gelecek planları yapmaya hakları olduğuna inanan Nihayet dergi, bu ay, göç, uyum ve entegrasyon kelimeleri üzerine okurunu düşündürmeye odaklandı.

Sizin hiç Suriyeli arkadaşınız var mı?

Birçok önemli değerlendirme ve tanıklığı okurları için derleyen derginin dosya konusu “Birlikte Yaşamaya Hazır mıyız?: Mülteciler ve Uyum Politikamız”. Dosya konusunu kapsamında Yusuf Adıgüzel ile yapılan “Sizin hiç ‘Suriyeli’ Arkadışınız Var Mı?” başlıklı röportaj ile Emel Topçu’yla yapılan “Entegrasyona İyi Bir Örnek: Gaziantep’teki Suriyeliler” başlıklı röportaj çarpıcı gerçeklerle okurunun dikkatini çekiyor.

Mülteci dostu Avrupalılar

Röportajların dışında mülteciler ile ilgili kaleme alınan farklı yazılar da yok değil. ‘Eğitime Tutunan Mülteci Çocuklar’, ‘Görünmeyen Göçmenler Afganlar’, ‘Irkçılık Gerçeklerle Değil, Kuruntularla İlgilenir!’ ve ‘Mülteci Dostu Avrupalılar’ başlıklı yazılar mültecilerle olan uyum politikamız hakkına yerinde ve doğru düşünmeye sevk ediyor.

Nihayet dergi ekim sayısı

HAYAT Aile hayatında yaşanan kırılmalar: İnsanlık tarihinde görülen en büyük ahlaki tehdit