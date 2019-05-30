​Kudüs’ün özgürlüğü için yürüyecekler

İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısıyla yarın on binlerce Filistin gönüllüsü Fatih Camii'nde düzenlenecek olan Ümmet İftarı'nda bir araya gelecek. 31 Mayıs 2019 Cuma günü Mavi Marmara katliamının yıl dönümünde düzenlenecek olan Özgür Kudüs Yürüyüşü sonrası meşalelerle Edirnekapı Şehitliği'ne yürünecek.

İHH'dan Ümmet İftarı'yla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İsrail, Gazze’yi abluka altında tutmaya, Filistinli gençleri sokak ortasında öldürmeye, Müslüman liderleri hukuksuzca tutuklamaya, Mescid-i Aksa’yı taciz etmeye devam ediyor. Mavi Marmara gemisinin de aralarında bulunduğu Özgürlük Filosuna yapılan saldırının 9. yılında, yeniden Kudüs davasını unutmadığımızı haykırıyoruz. Şimdi Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermenin vakti. İsrail zulmüne bütün dünya göz yummuşken şimdi yeniden sesimizi yükseltmenin, İsrail’in yaptığı zulümleri hatırlamanın ve hatırlatmanın vakti.

Aktif katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Özgür Kudüs Yürüyüşü

Tarih: 31 Mayıs 2019 Cuma (Yarın)

Saat: 20:30

Yer: Fatih Camii | Fatih - İstanbul

İrtibat Tel: Mustafa Özbek – 0549 786 96 35"