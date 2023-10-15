Venedik’ten el ayak çekilince başka güzel

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enedik’e ilk gittiğimde bir kış mevsimi idi. Denizden esen rüzgar öyle dondurucuydu, kış olmasına rağmen sokaklar öyle doluydu ki Venedik’i sevemedim. İkinci gidişimde yaz mevsimiydi, bu kez de yine kalabalıklar, sıcak, nem, uzun gondol sıraları, birilerine değmeden yürümenin imkansız olması nedeniyle Venedik’i yine sevemedim. Üçüncü gidişimde ise gece Venedik’te konakladım ve bir yaz akşamı, günübirlik gelenlerin kalabalığı çekildikten sonra Rialto Köprüsü’nde, gitar çalan bir müzisyeni dinleyip Büyük Kanalı seyrederken Venedik’le barıştım. Kanalın iki yanına park edilmiş salınan gondollar, denizin üzerinde dans eden yakamozlar, gümüşserviler, ay ve yol kenarı ışıklarıyla yarı aydınlatılmış kum rengi tarihi apartmanların görüntüsü ile Venedik o akşam gönlümü aldı ve hatta çaldı. En son söyleyeceklerimi en başta söyleyerek giriş yapmış oldum yazıya. Venedik’te her mevsim turist yoğunluğu oluyor fakat kışın buna soğuk yazın da sıcak ve nem ekleniyor. Bu yüzden İtalya’nın bu güzel şehrine -bir festival ya da karnaval için belirli bir tarihte gitmiyorsanız- mümkünse ilkbahar veya sonbahar aylarında gidin ve yine mümkünse burada konaklayıp, Büyük Kanalı ve sokaklarını bir de gece ve sabah erken henüz işlerine giden yerel halk, mağazalarını açan esnaflar,tekneleri hazırlayan gondolcular dışında kimseler yokken görün. Bu yazının başlığındaki şarkılar şehri ifadesi, öyle bir sabah, bir gondol sürücüsünün kanallar arasında gür sesiyle söylediği “Volare” şarkısıyla Venedik’i hafızamı kazımasına atfen eklendi.