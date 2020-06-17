Yılın ilk yavru Alageyiği foto kapana takıldı

Adaptasyon sahasından dışarıya çıkma işlemi biraz zorlu olmasına ilişkin de açıklamada bulunan Rıza Kamil, Sahaya hepsi birden çıkmadı. Çünkü burası korunaklı bir alan. Yaban hayvanın özünde zaten var, alıştığı yeri terk etmek istemeyebilir. Burada biraz da kalabalık olduğumuz için koku alma duyuları yüksek hayvanlar. Doğal yaşamlarına tutunması, beslenmesi ve hayatlarını sürdürmesi için bir eylem planımız var. Bu da yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının desteklenmesi eylem planı. Burası su, besin kaynakları ve ot açısından çok uygun. Amacımız bunları sağlıklı bireyler olarak gelecek nesillere aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz şeklinde konuştu.