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Karayolları Genel Müdürlüğü son dakika duyurdu: Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

KDV'deki artışın ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni ücretleri açıkladı. Buna göre, hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi. Peki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte KDV artışı yapılan köprü ve otoyolların güncellenen ücretleri.

10:54 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam geldi?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam geldi?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti ne kadar oldu?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araç köprü ücreti ne kadar?

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

#köprü ücretleri
#otoyol geçiş ücreti
#Karayolları Genel Müdürlüğü
25 dakika önce
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