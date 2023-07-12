Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam geldi?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti ne kadar oldu?
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.
Hafif ticari araç köprü ücreti ne kadar?
Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.