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LGS örnek soruları: 2022 LGS Mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları

Son zamanlarda en çok araştırılan ve merak edilen konulardan bir tanesi LGS mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları. LGS sınavı öncesi adaylar her ay örnek soruların yayımlandığı kitapçığa bakarak öğrencilerde sınav hakkında bir fikir ve öngörü oluşması için Milli Eğitim Bakanlığı imkan tanıyor. LGS sınavı öncesi örnek sorular kitapçığı olan LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığını adaylara açıldı. İşte, Sözel ve Sayısal alanda soruların yer aldığı LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​LGS örnek soruları: 2022 LGS Mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları
022 LGS Mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları.

LGS sınavına günler kala adaylar, yayımlanan örnek sorular kitapçığına bakarak sınav adına bir öngörü sahibi olabilecek. LGS sınavına girecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sorulara bakmaya başladı. Peki, LGS örnek sorular kitapçığı nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, Sözel ve Sayısal alanda soruların yer aldığı LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı...

LGS Mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları

  • Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

LGS 2022 MAYIS AYI SÖZEL VE SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 2000'i aştı. Örnek sorular, 5 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmıştı.

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