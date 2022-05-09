LGS örnek soruları: 2022 LGS Mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları Son zamanlarda en çok araştırılan ve merak edilen konulardan bir tanesi LGS mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları. LGS sınavı öncesi adaylar her ay örnek soruların yayımlandığı kitapçığa bakarak öğrencilerde sınav hakkında bir fikir ve öngörü oluşması için Milli Eğitim Bakanlığı imkan tanıyor. LGS sınavı öncesi örnek sorular kitapçığı olan LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığını adaylara açıldı. İşte, Sözel ve Sayısal alanda soruların yer aldığı LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı...

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