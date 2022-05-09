​LGS örnek soruları: 2022 LGS Mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları

LGS sınavına günler kala adaylar, yayımlanan örnek sorular kitapçığına bakarak sınav adına bir öngörü sahibi olabilecek. LGS sınavına girecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sorulara bakmaya başladı. Peki, LGS örnek sorular kitapçığı nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, Sözel ve Sayısal alanda soruların yer aldığı LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı...
LGS Mayıs ayı sözel ve sayısal örnek soruları
- Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
LGS 2022 MAYIS AYI SÖZEL VE SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 2000'i aştı. Örnek sorular, 5 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmıştı.