UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Inter, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Napoli mücadelesi 12 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV8.5 ekranlarından yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi Milan - Napoli maçı istatistikleri

Milan 2011/12 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde boy gösteriyor. En son çeyrek finale kaldığında Barcelona'ya elenen Milan, 2006/07 sezonunda bu aşamaya geldikten sonra turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı.

Avrupa arenasında Napoli ile ilk kez eşleşen Milan, İtalyan takımların rakip olduğu son 9 maçta sadece 1 kez kaybetti. Napoli ise bu turnuvalarda kendi ülkesini temsil eden ekipler karşısında birer galibiyet ve mağlubiyete sahip.

Pierre Kalulu

Milan'da Pierre Kalulu ve Zlatan Ibrahimovic forma giymeyecek

Milan'da sakatlıkları bulunan Pierre Kalulu ve Zlatan Ibrahimovic'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Napoli'de en önemli isim şüpheli

Napoli'nin forveti Victor Osimhen, Nijerya milli takımında yaşadığı sakatlıktan dolayı durumuna şüpheli bakılıyor. 24 yaşındaki golcü oyuncunun, sahada olup olmayacağı maç günü belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek finalin "en"leri

Çeyrek finalde en fazla forma giyen oyuncu: 23 maç, Lionel Messi Çeyrek finallerde en fazla gol atan futbolcu: 25 gol, Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) Bir çeyrek final maçında en fazla gol atan futbolcu: 4 gol, Lionel Messi (Barcelona-Arsenal, 2010) Bir çeyrek final eşleşmesinde en fazla gol atan futbolcu: 5 gol, Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Bayern Münih, 2016/17) En çok hangi kulüp çeyrek finale ulaştı: 38 kez, Real Madrid En çok hangi kulüp art arda çeyrek finale kaldı: 13 kez Barcelona (2007/08–2019/20) En çok hangi kulüp çeyrek final eşleşmelerinden turla ayrıldı: 31 kez, Real Madrid Çeyrek finalde en çok hangi kulüp gol attı: 146 gol, Real Madrid En farklı çeyrek final galibiyeti: 8-0, Real Madrid-Sevilla (1957/58) Çeyrek finalde gol atan en genç futbolcu: 17 yaş 217 gün, Bojan Krkic (Schalke 0-1 Barcelona) En çok hangi ülkenin takımları çeyrek finalde oynadı: İspanya (Real Madrid 38, Barcelona 22, Atletico 11, Valencia 4, Deportivo 3, Villarreal 3, Sevilla 2, Athletic Club 1, Malaga 1, Real Sociedad 1).







