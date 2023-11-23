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Pegasus iç hatlara özel ucuz uçak bileti kampanyası başlattı

Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. Pegasus, yurt içi biletleri sadece BolBolllulara özel 399,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

09:16 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:19 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Pegasus iç hatlar ucuz bilet kampanyası

Pegasus iç hatlar ucuz bilet kampanyası

Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında biletlerin 22-23 Kasım'da alınması halinde,4 Aralık 2023-4 Nisan 2024 uçuş tarihli seçili yurt içi biletleri sadece BolBolllulara özel 399,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus ucuz uçak bileti kampanyası ne zaman?

Kampanyaya ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklama şöyle: Satış Tarihi: 22-23 Kasım 2023 (Türkiye yerel saatine göre 22 Kasım 2023 saat 00.00’dan itibaren 23 Kasım 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)

Pegasus ucuz uçak bile kampanyası uçuş tarihi ne zaman?

Uçuş Tarihi: 4 Aralık 2023 - 4 Nisan 2024

Ücret Duyurusunun Geçerli Olduğu Hatlar: Aşağıda listelenen yurt içi uçuşlarında toplam 100.000 koltuk için geçerlidir.

Pegasus ucuz uçak bile kampanyası ücretleri ne kadar?

Ücret: Yurt içi 399,99 TL’den başlayan fiyatlarla (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.)

Koltuk Adedi: Ücret duyurusu, ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 100.000 adettir. Bu koltuklar tükendiği anda ücretler değişecek ve bu ücret duyurusuna tabi olarak hiçbir hak talebinde bulunulamayacaktır.

Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerimizin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.

Ücret duyurusu sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir. Ücret duyurusu direkt uçuşlar için geçerlidir.

İndirim kapsamında düzenlenecek olan iç hat biletleri yalnızca Eko paket ücret içeriğini kapsar. İç hatlarda Eko paket dışındaki paketler için de yalnızca Eko bilet fiyatı üzerinden indirim uygulanacaktır. Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk seçimi, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir ve indirim uygulanmayacaktır.

Ücret duyurusu kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir. Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

Pegasus, ücret duyurusu süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ücret duyurusu şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

Pegasus ucuz uçak bile kampanyası geçerli olan hatlar hangileri?

Geçerli Olan Hatlar: (399 TL)
  1. Adana - Antalya - Adana
  2. Adana - Bodrum - Adana
  3. İzmir - Kayseri - İzmir
  4. İzmir - Ankara - İzmir
  5. İzmir - İstanbul - İzmir
  6. Antalya - Kayseri - Antalya
  7. Ankara - Antalya - Ankara
  8. Ankara - Bodrum - Ankara
  9. Ankara - Tekirdağ - Ankara
  10. Gaziantep - Trabzon - Gaziantep
  11. İstanbul Sabiha Gökçen - İzmir - İstanbul Sabiha Gökçen
  12. İstanbul Sabiha Gökçen - Kayseri - İstanbul Sabiha Gökçen
  13. İstanbul Sabiha Gökçen - Bodrum - İstanbul Sabiha Gökçen
  14. İstanbul Sabiha Gökçen - Dalaman - İstanbul Sabiha Gökçen
  15. İstanbul Sabiha Gökçen - Denizli - İstanbul Sabiha Gökçen
  16. İstanbul Sabiha Gökçen - Edremit - İstanbul Sabiha Gökçen
  17. İstanbul Sabiha Gökçen - Ankara - İstanbul Sabiha Gökçen
  18. İstanbul Sabiha Gökçen - Gazipaşa - İstanbul Sabiha Gökçen
  19. İstanbul Sabiha Gökçen - Konya - İstanbul Sabiha Gökçen
  20. İstanbul Sabiha Gökçen - Merzifon - İstanbul Sabiha Gökçen
  21. İstanbul Sabiha Gökçen - Ordu Giresun - İstanbul Sabiha Gökçen
  22. İstanbul Sabiha Gökçen - Samsun - İstanbul Sabiha Gökçen
  23. İstanbul Sabiha Gökçen - Sivas - İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus ucuz bilet kampanyası bilet ücretleri 499 TL olan hatlar

  1. Adana - İzmir - Adana
  2. Adana - Trabzon - Adana
  3. Adana - Van - Adana
  4. İzmir - Elazığ - İzmir
  5. İzmir - Mardin - İzmir
  6. İzmir - Rize Artvin - İzmir
  7. İzmir - Trabzon - İzmir
  8. Antalya - Trabzon - Antalya
  9. İstanbul Sabiha Gökçen - Adana - İstanbul Sabiha Gökçen
  10. İstanbul Sabiha Gökçen - Adıyaman - İstanbul Sabiha Gökçen
  11. İstanbul Sabiha Gökçen - Antalya - İstanbul Sabiha Gökçen
  12. İstanbul Sabiha Gökçen - Batman - İstanbul Sabiha Gökçen
  13. İstanbul Sabiha Gökçen - Bingöl - İstanbul Sabiha Gökçen
  14. İstanbul Sabiha Gökçen - Diyarbakır - İstanbul Sabiha Gökçen
  15. İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen
  16. İstanbul Sabiha Gökçen - Erzurum - İstanbul Sabiha Gökçen
  17. İstanbul Sabiha Gökçen - Elazığ - İstanbul Sabiha Gökçen
  18. İstanbul Sabiha Gökçen - Şanlıurfa - İstanbul Sabiha Gökçen
  19. İstanbul Sabiha Gökçen - Gaziantep - İstanbul Sabiha Gökçen
  20. İstanbul Sabiha Gökçen - Iğdır - İstanbul Sabiha Gökçen
  21. İstanbul Sabiha Gökçen - Kars - İstanbul Sabiha Gökçen
  22. İstanbul Sabiha Gökçen - Malatya - İstanbul Sabiha Gökçen
  23. İstanbul Sabiha Gökçen - Mardin - İstanbul Sabiha Gökçen
  24. İstanbul Sabiha Gökçen - Muş - İstanbul Sabiha Gökçen
  25. İstanbul Sabiha Gökçen - Rize-Artvin - İstanbul Sabiha Gökçen
  26. İstanbul Sabiha Gökçen - Trabzon - İstanbul Sabiha Gökçen
  27. İstanbul Sabiha Gökçen - Van - İstanbul Sabiha Gökçen
#Pegasus
#Pegasus ucuz bilet kampanyası
#Pegasus iç hatlar
1 saat önce
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