Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında biletlerin 22-23 Kasım'da alınması halinde,4 Aralık 2023-4 Nisan 2024 uçuş tarihli seçili yurt içi biletleri sadece BolBolllulara özel 399,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus ucuz uçak bileti kampanyası ne zaman?

Kampanyaya ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklama şöyle: Satış Tarihi: 22-23 Kasım 2023 (Türkiye yerel saatine göre 22 Kasım 2023 saat 00.00’dan itibaren 23 Kasım 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)

Pegasus ucuz uçak bile kampanyası uçuş tarihi ne zaman?

Uçuş Tarihi: 4 Aralık 2023 - 4 Nisan 2024

Ücret Duyurusunun Geçerli Olduğu Hatlar: Aşağıda listelenen yurt içi uçuşlarında toplam 100.000 koltuk için geçerlidir.

Pegasus ucuz uçak bile kampanyası ücretleri ne kadar?

Ücret: Yurt içi 399,99 TL’den başlayan fiyatlarla (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.)

Koltuk Adedi: Ücret duyurusu, ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 100.000 adettir. Bu koltuklar tükendiği anda ücretler değişecek ve bu ücret duyurusuna tabi olarak hiçbir hak talebinde bulunulamayacaktır.

Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerimizin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.

Ücret duyurusu sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir. Ücret duyurusu direkt uçuşlar için geçerlidir.

İndirim kapsamında düzenlenecek olan iç hat biletleri yalnızca Eko paket ücret içeriğini kapsar. İç hatlarda Eko paket dışındaki paketler için de yalnızca Eko bilet fiyatı üzerinden indirim uygulanacaktır. Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk seçimi, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir ve indirim uygulanmayacaktır.

Ücret duyurusu kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir. Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

Pegasus, ücret duyurusu süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ücret duyurusu şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

Pegasus ucuz uçak bile kampanyası geçerli olan hatlar hangileri?

Geçerli Olan Hatlar: (399 TL)

Adana - Antalya - Adana Adana - Bodrum - Adana İzmir - Kayseri - İzmir İzmir - Ankara - İzmir İzmir - İstanbul - İzmir Antalya - Kayseri - Antalya Ankara - Antalya - Ankara Ankara - Bodrum - Ankara Ankara - Tekirdağ - Ankara Gaziantep - Trabzon - Gaziantep İstanbul Sabiha Gökçen - İzmir - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Kayseri - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Bodrum - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Dalaman - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Denizli - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Edremit - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Ankara - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Gazipaşa - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Konya - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Merzifon - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Ordu Giresun - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Samsun - İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen - Sivas - İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus ucuz bilet kampanyası bilet ücretleri 499 TL olan hatlar